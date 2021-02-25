معلومات عن والد حارس مرمى ليفربول بعد مصرعه غرقا.. لعب ببطولات الهواة

ذكرت الشرطة البرازيلية الليلة الماضية، أنّ والد أليسون بيكر، حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي، لقي مصرعه غرقا في بحيرة قرب منزل يقضي به عطلاته جنوب البرازيل.

وأوضح دوروتيو ماتشادو فيليو، مفتش الشرطة في لافراس دو سولرويترز، أنّ جوزيه بيكر (57 عاما) كان يسبح قرب سد في ملكيته عندما وقع الحادث بعد ظهر الأربعاء، واستبعدت الشرطة شبهة القتل.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن والد حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر.

1- احترف كرة القدم وهو في سن صغيرة من خلال حراسة مرمى نادي فلومينينسي في الدوري البرازيلي الممتاز، كما احترف في نادي بيلينينسيس البرتغالي.

2- من مواليد نوفو هامبورجو بريو جراندي دو سول البرازيلية.

3- لعب في بطولات الدوري للهواة في البرازيل.

4- ساعد جوزيه بيكر ولديه لاحتراف حراسة المرمى وأرسلهما لأكاديميات كرة القدم في البرازيل وهما في سن العاشرة.

5- نعته جميع الأندية التي لعب فيها نجليه.

وتعاطف نادي ساوباولو البرازيلي مع الحادث، وطالب بتسليط الضوء على عائلات لاعبي كرة القدم في البرازيل، كما كتب نادي شابيكوينسي في دوري الدرجة الأولى: «نأسف بشدة لوفاة خوسيه أجوستينو بيكر، والد حراس المرمى أليسون وموريل، كل تضامننا وأخلص رغبتنا في القوة حتى يتمكن الرياضيون وعائلاتهم من التغلب على هذه اللحظة الصعبة».

وانضم أليسون إلى ليفربول في 2018 قادما من روما، واختير أفضل حارس مرمى في العالم في 2019، ويلعب شقيقه الأصغر موريل في فلومينيسي البرازيلي.

وأرسل إنترناسيونال، الذي لعب الشقيقان في صفوفه، بتعازيه في حسابه الرسمي في تويتر، حيث أعلن النادي في بيان: «ببالغ الأسى تلقينا نبأ وفاة جوزيه أوجستينيو بيكر والد الحارسين السابقين أليسون وموريل».