طرق الاستثمار في البنك الأهلي.. بـ500 جنيه ومضاعفاتها

يحرص كثير من الراغبين في استثمار الأموال الخاصة بهم على شراء الشهادات بمختلف أنواعها في البنوك، وتوفر الكثير من البنوك الشهادات التي تعطي لهم فرصة للاستثمار مثل شهادات الادخار وشهادات التوفير وشهادات الاستثمار، ويقدم البنك الأهلي المصري عدد من الطرق التي تساعد العملاء على الاستثمار.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، طرق الاستثمار من البنك الأهلي المصري، وفق الموقع الرسمي للبنك، كالتالي:

1- شهادات الاستثمار

مميزات شهادات الاستثمار

- الشهادات اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها لغير البنك أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية.

- يجوز الاقتراض بضمان الشهادات من البنك الأهلي المصري، وكذا إصدار بطاقات الائتمان بأنواعها وفق التعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.

- يمكن إصدار الشهادات علي سبيل الهبة أو التبرع وفقا للشروط التي يتعين التوقيع عليها في هذا الشأن.

- في حالة إجراء أو إضافة أي بيانات على الشهادة بمعرفة العميل يحق للبنك اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

- فور علم البنك بوفاة صاحب الشهادات وكانت مجددة بعد تاريخ الوفاة فسيتم استردادها فورا دون الحاجة لموافقة الورثة على الاسترداد.

أنواع شهادات الاستثمار

شهادة استثمار «أ»

- تبدأ قيمة الشهادة من 500 جنيه ومضاعفتها.

- مدة الشهادة تصل إلى 10 سنوات.

- سعر العائد على الشهادة يصل لنسبة 9.5%.

- يكون نظام دورية صرف العائد بالفوائد التراكمية.

شهادة استثمار «ب»

- تبدأ قيمة الشهادة من 500 جنيه ومضاعفتها.

- مدة الشهادة تصل إلى عام كامل.

- سعر العائد يصل إلى 6% من قيمة الشهادة.

- دورية صرف العائد تكون شهرية.

- كما يوجد أيضا شهادة استثمار لمدة عامين بسعر عائد يصل إلى 6.5% بعائد يتم صرفه بنظام ربع سنوي.

شهادة استثمار «ج»

- مدة الشهادة تصل إلى 20 عاما.

- لا يوجد بهذه الشهادة سعر عائد أو دورية صرف.

2- الشهادة المحلية

الشهادة البلاتينية

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة تصل إلى 3 سنوات.

- سعر العائد يكون 11% بالنظام الشهري.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادات من أي من فروع البنك الأهلي وفقا للتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان الشهادات.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- نوع العائد متغير مرتبط بسعر ايداع البنك المركزي المصري (Bid Corridor ) بزياده (0.25% ) يتم تطبيقه من يوم العمل التالي لتغيير سعر الايداع المطبق بالبنك المركزي المصري على جميع العملاء القائمين ولجدد.

- يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة تصل إلى 3 سنوات.

- سعر العائد يكون 8.5% بالنظام الربع سنوي.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادات من أي من فروع البنك الأهلي وفقا للتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

- الحد الأدنى لشراء الشهادة يصل إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة تصل إلى 5 سنوات.

- سعر العائد الشهري يصل إلى 10.5% من قيمة الشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنم الأهلي وفقا للتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.