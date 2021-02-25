75670 طن.. رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال اليوم الماضي،27 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22367 طنا شملت «فوسفات، يوريا، رمل، وكوارتز» .

وأكدت هيئة الميناء في بيان لها اليوم، أن حركة الوارد من البضائع لعامة بلغت 41804 طنا وشملت «ذرة، خردة، خشب زان، فول، عدس، حديد، وقمح».

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 699 حاوية مكافئة تشمل خضراوات و حاصلات زراعية و فاكهةيتم تصديرها إلى كل من الجزائر و المغرب والإمارات وسنغافورة واليونان وإيطاليا وروسيا وأمريكا والصين وانجلترا وهولندا وألمانيا وأسبانيا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 589 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1835 حاوية مكافئة .

فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 75670 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 90295 طنا، وغادر 2 قطار الميناء، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5718 شاحنة.