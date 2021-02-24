رئيس جامعة دمياط يطمئن على استعدادات المدن الجامعية لاستقبال الطلاب

تفقد الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، المدن الجامعية للوقوف على مدى استعدادها لاستقبال الطلاب والطالبات، رافقه الدكتور وائل الطيباني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومحمد رفعت، مدير عام رعاية الطلاب.

وأشاد رئيس الجامعة بمستوى النظافة بالمدن الجامعية، موجهاً الشكر لجميع القائمين على العمل للخروج بهذه الصورة المشرفة بخالص الشكر والتقدير، لما يمثله ذلك من خلق بيئة متميزة وصحية تسهم بشكل فعال في قدرة الطلاب والطالبات على الإعداد الجيد لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر بدايتها تزامناً مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقه مطلع الأسبوع المقبل.

والتقى رئيس الجامعة بعدد من الطالبات اللاتي أشدن بمستوى المدن الجامعية، وأكد لهن أن الجامعة سخرت كل الجهود لتهيئة بيئة مناسبة ومتميزة لمساعدتهم على الإعداد الجيد بمناسبة بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

واستقبلت المدن الجامعية حتى الآن قرابة 160 طالبا وطالبة، ومازالت تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة لاستقبال أبناء وبنات الجامعة لإنهاء إجراءات تسكينهم.

وقد سبق وقرر رئيس الجامعة إعفاء الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية من مصروفات الأيام المتبقية في شهر فبراير، كما وجه بتسوية مصروفات شهر يناير لمن قام بسداد مصروفات المدن الجامعية قبل توقف الدراسة.

وواصلت كليات جامعة دمياط ووحداتها المختلفة، الإجراءات النهائية لاستئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، المقرر انطلاقه السبت المقبل.

وتتواصل عمليات تعقيم مدرجات وقاعات الكليات، التي يعقد بها لجان الفصل الدراسي الأول ابتداءً من الأسبوع المقبل لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، تحت إشراف من الدكتور حمدان، ربيع نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور وائل الطيباني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات ووكلائهم.