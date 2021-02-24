محافظ دمياط تلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك لاستكمال المناقشات بشأن بعض الملفات لتحقيق التعاون الكامل، إذ يُعد ذلك اللقاء الثاني خلال شهر فبراير الحالي والذي جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، ومحمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي وأميمة متولي رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط.

وتم استعراض شامل لعدد من القضايا بخصوص قطاع الصرف الصحي وطرح حلول وخطوات محددة لتغطية المناطق غير المخدومة بمراكز المحافظة، وإزالة العقبات التي عرقلت استكمال بعض من هذه المشروعات أو أثرت على مستوى المعدلات التنفيذية لها، بالإضافة إلى بحث إمكانية توفير أراضي واعتمادات مالية لتنفيذ محطات جديدة لخدمة بعض القرى ودراسة إمكانية تنفيذ شبكات صرف صحي بمناطق أخرى وربطها على المحطات القائمة بعد التأكد من قدرتهم الاستيعابية، وأخيرا عرض الموقف الخاص بمشروعات الصرف الصحي المقرر تنفيذهم ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بـ28 قرية مركز كفر سعد.

وفي هذا الصدد أكد المحافظ أن المحافظة حريصة كل الحرص على تحقيق التنسيق والتكاتف مع النواب لتحقيق طموحات ومطالب المواطنين، وحل جميع القضايا والمشكلات الجماهيرية، مؤكدة أن ملف تغطية المناطق غير المخدومة بالصرف الصحي، يأتي على رأس أولويات المحافظة والذي بدا واضحًا خلال الفترة الماضية، بافتتاح 13 محطة صرف صحي في غضون عامين فضلا عن اتخاذ خطوات جادة لاستكمال وتنفيذ مشروعات جديدة بذلك القطاع، إذ من المقرر افتتاح عدد آخر منها بنهاية يونيو المقبل فضلاً عن البدء في مشروع معالجة صرف صحي بقرية طبل بمنحة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

ونوهت المحافظ أنه تم الاتفاق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي على تخفيض القيمة الخاصة بتنفيذ الوصلات المنزلية بالمناطق التي تم تغطيتها بالفعل، وذلك بنسبة محددة وفقا للوائح المُنظمة لذلك بالشركة لمنازل غير القادرين والتي تم بناؤها من خلال الجمعيات الخيرية.

هذا وأشاد النواب بجهود محافظ دمياط لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة وحرصها على تحقيق التعاون المشترك لتحقيق مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم بالقطاعات المختلفة.