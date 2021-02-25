«تعليم القليوبية» يتابع استعداد المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الأول

تفقدت سماح إبراهيم، وكيل مديرية التربية والتعليم في القليوبية، مدارس إدارة بنها التعليمية، رافقها عبدالرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية، وعايدة جبريل مدير المتابعة بالمديرية، والدكتور سمير محمد مدير إدارة التخطيط بالمديرية، لمتابعة استعداد المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الأول، تضمنت زيارة مجمع ملاعب المديرية الخاص بتوجيه التربية الرياضية، للاطمئنان على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة الطلبة.

كما تفقدت وكيل «تعليم القليوبية»، مدرسة بنها الثانوية الزراعية، للاطمئنان على استعداد المدارس للامتحانات ومتابعة سير العمل داخل المدرسة، كما تفقدت مدرسة النور للمكفوفين، لتشجيع العاملين في المدرسة بالاهتمام بالطلبة، والاطمئنان على الاستعدادات لاستقبال الامتحانات، كما تفقدت فصول وملاعب مدرسة بنها الثانوية الرياضية للاطمئنان على انتهاء عملية الصيانة والاستعداد لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات.

وشددت إبراهيم، على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس في فترة الامتحانات للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين في المدارس، وجرى رصد بعض المخالفات من قبل اللجنة واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

في وقت سابق، أعلنت مديرية التربية والتعليم في القليوبية، رفع الطوارئ لتطهير وتجهيز المدارس لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات وبدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والدائمة لمدارس القليوبية.

وقالت سماح إبراهيم وكيل المديرية، إنّ جميع المدارس تعمل على الانتهاء من أعمال الصيانة وتعقيم الفصول والممرات، تمهيدا لعقد لجان الامتحانات لصفوف النقل تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الوزارة في هذا الشأن، لافتة إلى أنّ المتابعة اليومية للمدارس والإدارات التعليمية مستمرة، لمعرفة أي أضرار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية التي مرت بها البلاد في الأيام السابقة.

وشددت وكيل «تعليم القليوبية»، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة أفراد المنظومة التعليمية، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لعقد الامتحانات، كما أعلنت المديرية تفعيل مبادرة «يلا صيانة» لصيانة المدارس واستغلال فترة عدم وجود طلاب بها، ويتم تنفيذ المبادرة على مستوى مدارس التعليم الفني بالمحافظة وفي جميع الإدارات التعليمية، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.