انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في الإسماعيلية الأحد
كتب:
عمرو الورواري
04:11 م | الخميس 25 فبراير 2021
تطعيم
تشهد محافظة الإسماعيلية الأحد المقبل، انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، لمدة 4 أيام على مستوى جميع الإدارات والوحدات والمراكز الصحية بالمحافظة.
وعقد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، اجتماعا بحضور مدير الطب الوقائي، والأطباء المشاركين في الحملة للتنسيق لانطلاقها بعد يومين.
وقال الدكتور علي حطب، خلال الاجتماع، إنّه من المستهدف تطعيم نسبة 100% من الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، موضحا أنّه جرى رفع حالة الطوارئ بين الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين وعاملين حتى انتهاء الحملة، والتنسيق بين مديري الإدارات والوحدات الصحية والمراكز الحضرية والأطقم الطبية المشاركة في الحملة.
ولفت إلى التنبيه على الالتزام بالمواعيد وأماكن الحملة والتعامل مع الأطفال المستهدفين، والتأكد من توافر التطعيمات في الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، لافتا إلى تحديد ااحتياجات كل وحدة من طعوم ومبردات وغيرها من مستلزمات الحملة، التي جرى توفيرها بما يكفي أطفال المحافظة وأي أطفال وافدين إليها.
وشهدت الإسماعيلية انطلاق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في يوليو الماضي، استهدفت الأطفال مواليد الفترة من 1/1/2016، حتى 22/3/2018، من المصريين والأجانب.
وطالبت مديرية الصحة أولياء الأمور، بإحضار شهادة ميلاد الطفل مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بالالتزام بارتداء الكمامة وأن يرافق الطفل شخص واحد منعا للتزاحم، موضحة أنّ الحملة تأتي في إطار تحقيق الهدف القومي للقيادة السياسية وللحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.