انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في الإسماعيلية الأحد

تشهد محافظة الإسماعيلية الأحد المقبل، انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، لمدة 4 أيام على مستوى جميع الإدارات والوحدات والمراكز الصحية بالمحافظة.

وعقد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، اجتماعا بحضور مدير الطب الوقائي، والأطباء المشاركين في الحملة للتنسيق لانطلاقها بعد يومين.

وقال الدكتور علي حطب، خلال الاجتماع، إنّه من المستهدف تطعيم نسبة 100% من الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، موضحا أنّه جرى رفع حالة الطوارئ بين الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين وعاملين حتى انتهاء الحملة، والتنسيق بين مديري الإدارات والوحدات الصحية والمراكز الحضرية والأطقم الطبية المشاركة في الحملة.

ولفت إلى التنبيه على الالتزام بالمواعيد وأماكن الحملة والتعامل مع الأطفال المستهدفين، والتأكد من توافر التطعيمات في الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، لافتا إلى تحديد ااحتياجات كل وحدة من طعوم ومبردات وغيرها من مستلزمات الحملة، التي جرى توفيرها بما يكفي أطفال المحافظة وأي أطفال وافدين إليها.

وشهدت الإسماعيلية انطلاق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال في يوليو الماضي، استهدفت الأطفال مواليد الفترة من 1/1/2016، حتى 22/3/2018، من المصريين والأجانب.

وطالبت مديرية الصحة أولياء الأمور، بإحضار شهادة ميلاد الطفل مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بالالتزام بارتداء الكمامة وأن يرافق الطفل شخص واحد منعا للتزاحم، موضحة أنّ الحملة تأتي في إطار تحقيق الهدف القومي للقيادة السياسية وللحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.