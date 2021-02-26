جرعات زيادة ورقم وموقع للتواصل.. جديد «الصحة» لمواجهة كورونا

جهود عديدة تتخذها وزارة الصحة والسكان، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ومحاولة التصدى لتفشي عدواه وتقليل أعداد الإصابات، حيث خصصت الوزارة رقمًا هاتفيًا «1440» لتلقي الرسائل النصية المجانية لمرضى الفيروس المستجد المتواجدين بالعزل المنزلي، للتواصل المباشر معًا وتقديم الرعاية الصحية لهم.

رقم هاتفي للتواصل مع مصابي العزل المنزلي

وتعتمد الخدمة على إرسال المصاب كلمة «عزل» على الرقم المخصص، ويتلقى الرد ليرسل بياناته الشخصية، «اسم، رقم قومي، محافظة، تاريخ تشخيص الحالة» ثم يختار وسيلة التشخيص من «الأعراض، آشعة على الصدر، تحليل دم، مسحة PCR»، وتحديد مكان التشخيص سواء بالمستشفيات الحكومية أو الخاصة، وتوضيح إذا كان يتلقى بروتوكول العلاج أم لا، وبعدها يتواصل معه أحد الأطباء المختصين مباشرة، وفي حالة حدوث مضاعفات يتم نقل الحالة إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الكاملة، حسبما ذكر الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني.

موقع لتسجيل التطعيم باللقاحات

وتستعد الوزراة خلال الأيام المقبلة إلى إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، من 40 مركزًا على نطاق الجمهورية للحصول على لقاحات كورونا، ويسمح لتسجيل الأجانب والجنسيات الأخرى وحاملى جوزات السفر الأجنبية ووثائق اللجوء وبعثات الأمم المتحدة، للحصول على اللقاحات، ولذلك للتصدي إلى تفشي عدوى فيروس «كوفيد 19»، فضلا عن السماح للمتعافين من كورونا بالتسجيل على الموقع للتطعيم باللقاحات.

جرعات زيادة من لقاحات كورونا لتطعيم الفئات المستحقة

كما استقبلت مصر 300 ألف جرعة من اللقاح الصيني «سينوفارم» المطور ضد الفيروس المستجد، بمطار القاهرة الدولي، هدية من الصين إلى مصر، وفي انتظار تسلم 8.6 مليون جرعة من لقاح «أسترازينكا» المضاد لفيروس «كوفيد 19» خلال الأيام المقبلة من الشهر الجاري، أو مطلع مارس المقبل، وذلك بالتعاون مع تحالف «جافي»، ضمن 40 مليون جرعة متفق على تسلمهم خلال العام الجاري 2021، وهى حصة مصر المتفق عليها بتسلمها 40 مليون جرعة كل ربع سنة، حسبما ذكرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.