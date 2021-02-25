الصحة تخصص رقما لاستقبال رسائل مرضى كورونا في العزل المنزلي

خصصت وزارة الصحة والسكان، برئاسة الدكتورة هالة زايد، الرقم 1440 لاستقبال الرسائل النصية بالمجان، لمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكا لمرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، الذين يتلقون العلاج في المنزل، ضمن خطة الوزارة لتوفير وسيلة اتصال مباشرة مع المرضى، وللتيسير عليهم، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمتابعة مرضى كورونا في العزل المنزل، حفاظا على سلامتهم وصحتهم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنّ الخدمة تعتمد على إرسال رسائل نصية فقط بها كلمة (عزل) من خلال الرقم (1440)، ثم يتم الرد عليه.

وتابع أنّ المريض يدخل بياناته الخاصة، التي تشمل الاسم الثلاثي، الرقم القومي، المحافظة، وتاريخ تشخيص الحالة الصحية، ويرد المريض على الاستفسارات الموجهة إليه من خلال اختيار رقم الإجابة، وتشمل وسيلة التشخيص (الأعراض، أشعة على الصدر، تحليل الدم، مسحة pcr)، إضافة إلى مكان التشخيص سواء (مستشفيات وزارة الصحة، المستشفيات والمعامل الخاصة، المستشفيات الجامعية)، كما يتطلب من المريض تحديد إذا كان يتلقى بروتوكول العلاج أم لا، ومصدر حصوله عليه (حكومي أو خاص).

وأضاف مجاهد، أنّه يتم من خلال الرسائل تقديم عدد من الأسئلة للمريض عن حالته الصحية والأعراض التي يشعر بها، وتحويله إلى أحد الأطباء المتخصصين للتواصل معه بشكل فوري واستقبال الأوراق الخاصة بالفحوصات، من خلال غرفة الطوارئ والأزمات المركزية بوزارة الصحة.

ولفت إلى أنّه يتم تسجيل البيانات الخاصة بعملية المتابعة على المنظومة الإلكترونية لمتابعة مرضى فيروس كورونا المستجد بالعزل المنزلي، ومتابعتهم هاتفيا بشكل دوري وتسجيل تطورات الحالة الصحية، ومراجعة جرعات الأدوية ضمن بروتوكولات العلاج، وإمدادهم بالإرشادات الطبية والوقائية اللازمة.

وتابع أنّه يتم تصنيف الحالات على المنظومة الإلكترونية من خلال البيانات إلى 4 درجات توضح المؤشرات الصحية للمرضى، وحال حدوث أي مضاعفات مرضية يتم التواصل مع المريض ونقله إلى أحد المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها.

وأكد مجاهد أنّه منذ تفعيل الخدمة يوم 6 فبراير الحالي، جرى استقبال 322 رسالة نصية والتواصل معها وتسجيلها على المنظومة الإلكترونية لمتابعة مرضى فيروس كورونا، بينها 60 حالة جرى تحويلها للمستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، و215 حالة جرى تقديم إرشادات طبية لها.

وأشار إلى أنّ الخدمة متاحة للمرضى الذين يتم تشخيصهم بفيروس كورونا المستجد خارج مستشفيات وزارة الصحة والسكان، كما يتم تسجيلهم ضمن قاعدة بيانات مرضى فيروس كورونا المستجد بالوزارة لمتابعة حالتهم الصحية بشكل دوري.