لهواتف الأندرويد.. كيفية إخفاء رقم هاتفك على «تليجرام»

اتجه العديد من مستخدمي ومحبي مواقع التواصل، إلى تطبيق تليجرام، الذي يتميز بقدرته على المحافظة على خصوصية المستخدمين، وهناك من يُفعل التطبيق بوضع اسمه وربط رقم الهاتف بالحساب، حيث يطلب التطبيق ذلك في خطوات تفعيله.

وعلى غرار تطبيقات التراسل الأخرى، تحتاج إلى تقديم رقم هاتفك للاشتراك بتطبيق تليجرام Telegram، وأيضًا للتحقق من هويتك، ولكن لمن لا يريد ذلك هناك عدة طرق وميزة مفيدة لحماية الخصوصية، التي من خلالها سيكون لديك القدرة على إخفاء رقم هاتفك، وفق ما ذكره موقع «إنديا توداي».

ويمكنك الاستمرار في استخدام تليجرام والانضمام إلى المجموعات والاشتراك في القنوات، دون مشاركة رقم هاتفك الخاص، وذلك كما يلي:

كيفية إخفاء رقم هاتفك في تليجرام

- تعطيل أحد الإعدادات

- افتح تطبيق تليجرام على هاتفك الأندرويد، ثم انقر على الثلاث خطوط الرأسية أعلى الزاوية اليسرى.

- انقر على خيار «الإعدادات Settings».

- اذهب إلى خيار «الخصوصية والأمان Privacy and Security».

- حدد خيار «رقم الهاتف Phone Number»، من هذا القسم، وانقر على «من يمكنه رؤية رقم هاتفي»، والذى سيكون محدد افتراضيا «الجميع».

إذا كنت تريد إظهار رقمك لجهات الاتصال الخاصة بك فقط، أنقر على خانة «جهات الاتصال الخاصة بي»، وإذا كنت تريد إخفاءه نهائيا لجميع المستخدمين على الخدمة حدد خيار «لا أحد».

وبمجرد تحديد الخيار «لا أحد»، سيظهر لك قسما جديدا يسمى «من يمكنه العثور علي بواسطة رقمي»، فقم بتغيير هذا الإعداد إلى خيار «جهات الاتصال الخاصة بي فقط».

ومع إقبال الكثيرين على استخدام تليجرام، يمكنك إضافة مستخدمين جدد بالتطبيق من خلال ما يلي:

- الأولى باستخدام أرقام هواتفهم عن طريق إضافتهم يدويا أو من خلال مشاركة الرمز الشخصى لجهة الاتصال.

- أو استخدام أسماء مستخدمين فريدة مثل موقع «تويتر».