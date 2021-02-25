عاجل.. القوات المسلحة ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني «فيديو»

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من القوات المسلحة المصرية إلى القوات المسلحة اللبنانية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب اللبناني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.

ومن جانبها أعربت وزيرة الدفاع الوطنى اللبناني، عن عميق الشكر والامتنان إلى القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية، لتقديمها يد العون في أوقات المحن والأزمات، مؤكدة على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر ولبنان.

وتعتبر المساعدات المصرية إلى دولة لبنان أحد أوجه التعاون المضيئة في العلاقات المصرية اللبنانية، لاستمرار توطيد العلاقات المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة والتي تُلق كل تقدير واحترام داخل المجتمع اللبناني.