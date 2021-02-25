عاجل.. القوات المسلحة ترسل مساعدات طبية للجيش اللبناني «فيديو»
كتب:
محمد مجدي
05:03 م | الخميس 25 فبراير 2021
لوجو القوات المسلحة المصرية
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بإقلاع طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بكميات كبيرة من المساعدات الطبية المقدمة من القوات المسلحة المصرية إلى القوات المسلحة اللبنانية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب اللبناني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن.
ومن جانبها أعربت وزيرة الدفاع الوطنى اللبناني، عن عميق الشكر والامتنان إلى القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية، لتقديمها يد العون في أوقات المحن والأزمات، مؤكدة على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر ولبنان.
وتعتبر المساعدات المصرية إلى دولة لبنان أحد أوجه التعاون المضيئة في العلاقات المصرية اللبنانية، لاستمرار توطيد العلاقات المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة والتي تُلق كل تقدير واحترام داخل المجتمع اللبناني.