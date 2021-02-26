زوجان يقدمان وجبات فاخرة لقطط وكلاب الشوارع بكفر الشيخ: لحوم ومياه معدنية

سيارة ملاكي بلون «كحلي»، تحمل في شنطتها وجبات فاخرة موضوعة في «أطباق فيل تيك أوي» متراصة في أكياس بلاستيكية شفافة، وزجاجات مياه معدنية، يقودها رجل تبدو من هيئته أنه شخصية وقورة وذو شأن، حيث اعتادت تلك السيارة على أن تجوب شوارع مدينة كفر الشيخ، بحثا عن أماكن تجمع القطط والكلاب، لإطعامهم، فيما يرفض مستقلوها الإفصاح عن هويتهم.

«إنسانية بلا حدود»

«شوفتهم مرتين، واحدة في غرب مدينة كفر الشيخ، عند مدرسة الصنايع المتقدمة، والتانية في شارع المصنع.. هو راجل كبير وواحدة ست غالبا زوجته، وبيوزعوا أكل على القطط والكلاب اللي في الشارع، ولما جيت أصورهم رفضوا فعلا»، بهذه العبارات ذكرت هناء عبد العال، إحدى السيدات المقيمات في منطقة غرب كفر الشيخ، حكاية زوجين يوزعان الأكل على القطط والكلاب بالشوارع.

وتداول أهالي بمحافظة كفر الشيخ، صورا تشير إلى قيام زوجين يستقلان سيارة ملاكي، ويوزعان الأكل على القطط والكلاب «شوفت ناس أكتر من مرة وهما بيوزعوا أكل على القطط والكلاب، بجد حاجة فيها رحمة وإنسانية، القطط زي ما يكون بتستناهم وعارفين مواعيدهم»، هكذا عبرت علا عطية، إحدى أبناء كفر الشيخ عن سعادتها بما يفعله الزوجان المسنان.

وقالت علا، «الوجبات شكلها نضيف أوي بيحطوها للقطط في الشارع وبيسيبوها، وشوفت الست مرة وهي بتحط مياه معدنية للقطط في طبق فِل، بشكل شيك أوي علشان يشربوا بعد ما ياكلوا، والراجل بنفسه بينزل يفتح الكيس ويطلع منه الوجبات ويحطها فالقطط بتتلم عليهم، وكمان الكلاب، الأكل فيه فراخ ولحوم ورز وخضار زي أكل البني آدمين، رحمة وإنسانية بلا حدود، وكمان في بعض الناس بتستغرب وبيقولوا طيب مش الإنسان الاكثر احتياجاً أولى، ولما سألت الست دي مرة قالتلي ربنا عالم باللي في القلوب يابنتي».