أمطار وشبورة لمدة 6 أيام.. الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية حتى الأربعاء

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، عن حالة الطقس غدًا، وخريطة الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، معلنة حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من غد الجمعة الموافق 26 فبراير حتى الأربعاء الموافق 3 مارس المقبل، حيث نوهت الهيئة لوجود انتشار للشبورة المائية في الصباح على مدار 6 أيام.

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، خريطة الظواهر الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال فترة التنبؤات، وخريطة سقوط الأمطار، وأماكن نشاط حركة الرياح، وسرعات الرياح المتوقعة.

حالة الطقس المتوقعة الجمعة 26 فبراير

ـ أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، على فترات متقطعة بفرص سقوط تصل لـ30%.

ـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية السريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري، وشمال الصعيد.

حالة الطقس المتوقعة السبت 27 فبراير

ـ أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة بفرص سقوط تصل لـ30% تقريبًا.

ـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية السريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري، وشمال الصعيد والسواحل الشرقية.

حالة الطقس المتوقعة الأحد 28 فبراير

ـ أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة بفرص سقوط تصل لـ40% تقريبًا.

ـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية السريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري.

حالة الطقس المتوقعة الاثنين 1 مارس

ـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية السريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري، السواحل الشمالية الشرقية و شمال الصعيد.

حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 2 مارس

ـ شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية السريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري، السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس المتوقعة الأربعاء 3 مارس

ـ أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة بفرص سقوط تصل لـ40% تقريبا.

ـ شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية السريعة، والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة، الوجه البحري، وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتم تحديث التنبؤات بصفة يومية، للوقوف على آخر تحديثات الطقس وحالة الجو.