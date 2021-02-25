أمطار غزيرة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 26-2-2021

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة الموافق 26 فبراير، إذ أنَّه من المتوقع أن يكون الطقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وحركة الرياح تكون معتدلة، ويكون الطقس معتدلًا على السواحل الشمالية، وجاف على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارًا وشديد البرودة ليلًا على كل الأنحاء.

الظواهر الجوية والأمطار

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد أنَّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبًا، كما أنَّه من المتوقع أن يكون هناك كثافة في الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 21 11

الإسكندرية 19 11

وادي النطرون 19 10

طنطا 21 11

شبين الكوم 21 11

دمنهور 20 11

بلطيم 20 12

مطروح 18 11

السلوم 19 10

سيوة 22 10

بورسعيد 20 13

دمياط 20 12

الزقازيق 21 11

المنصورة 21 10

الإسماعيلية 22 11

السويس 22 11

العريش 19 10

رفح 19 10

رأس سدر 22 12

نخل 20 08

نويبع 22 14

طابا 22 13

كاترين 17 05

الطور 23 13

شرم الشيخ 26 15

الغردقة 25 14

مرسى علم 24 15

الفيوم 22 09

بني سويف 22 09

المنيا 23 08

أسيوط 23 08

سوهاج 24 09

قنا 25 10

الأقصر 25 10

أسوان 26 10

إدفو 26 11

أبو سمبل 25 10

الوادي الجديد 24 10

شلاتين 25 15

أبو رماد 25 15

حلايب 24 16

رأس حدربة 23 16