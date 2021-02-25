عاجل.. مدبولي: كورونا في مصر «تحت السيطرة» واللقاحات ستنهي «الكابوس»

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» كان وما زال «تحت السيطرة»، موضحًا أن الحكومة تتعامل بشكل فوري مع أي مستجدات.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس الوزراء اليوم خلال لقاء نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان «مصر عام 2021.. وما بعدها».

ووصف رئيس الوزراء تطوير عدة لقاحات يعد بداية جيدة لإنهاء كابوس كوفيد - 19، وأن مصر تعاقدت ضمن تحالف «كوفاكس» على جرعات اللقاح.

وتابع: «واستلمت مصر شحنات من لقاحات كورونا بل وبدأت بالفعل في عملية التطعيم».