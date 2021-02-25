مدبولي يوجه بتوفير 500 مليون جنيه تعويضات تطوير الطريق الدائري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ومسئولي الجهات المعنية، وبمشاركة اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفى مستهل الاجتماع، أكّد رئيس الوزراء أهمية الإسراع في الانتهاء من تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع تطوير الطريق الدائري، لما لهذا الطريق من أهمية بالغة في تخفيف وتيسير حركة تنقل المواطنين بين مختلف مناطق القاهرة الكبرى.

وأشار إلى أنَّه نظراً لهذه الأهمية فإنَّه يتمّ عقد العديد من الاجتماعات الدورية لمتابعة هذا المشروع، بما يسهم في دفع العمل به، والسعي لتذليل أي عقبات من الممكن أن تواجه عمليات التنفيذ، موجهاً بتوفير 500 مليون جنيه للتعويضات لسرعة تنفيذ المشروع.

وخلال الاجتماع، قدم المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عرضاً حول الموقف التنفيذي لأعمال مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، ونسب التنفيذ الخاصة به، مشيراً إلى أنَّه تمّ تقسيم مشروع التطوير إلى 5 قطاعات بطول 97.5 كم.

وأوضح أنَّه فيما يتعلق بقطاع (المريوطية - الأتوستراد)، فإن أعمال التطوير تتضمن توسعة الطريق ليصبح 7 حارات بعرض 29.6م/ اتجاه بدلا من 4 حارات بعرض 18.2 م/ اتجاه، وكذا توسعة كوبرى المنيب العلوى على النيل ليصبح 8 حارات/ اتجاه بدلا من 4 حارات بعرض 29.1م /اتجاه، بالإضافة إلى توسعة عدد 6 كبارى علوية و13 نفقاً ليصبح 7 حارات / اتجاه.

وأشار وزير النقل إلى أعمال التطوير الخاص بقطاع (الأتوستراد - محور سعد الشاذلي)، موضحاً أنَّ نسبة تنفيذ هذه الأعمال وصلت إلى 100%، لافتاً كذلك إلى الأعمال الخاصة بقطاع محور (سعد الشاذلي - الإسكندرية الزراعي)، والتي تتضمن توسعة الطريق ليصبح 7 حارات بعرض 29 م لكل اتجاه، بدلًا من 4 حارات بعرض 18.2 م، وبطول 20 كم، وكذا توسعة 23 كوبري علوي بعرض 10.5 م، و13 نفقاً بعرض 10.5م.

وتناول كامل الوزير الموقف التنفيذي لأعمال قطاع الإسكندرية الزراعى حتى المريوطية، والتي تضمنت صيانة طبقات الرصف من محور المريوطية الى تقاطع (شبرا - بنها) الزراعي بطول 23 كم؛ وكذا الأعمال الخاصة بقطاع الإسكندرية الصحراوي حتى الواحات، والتي تتضمن إنشاء طريق داعم 3 حارات/ اتجاه بعرض 16.9م وبطول 8 كم، إضافة إلى رفع كفاءة الطريق القائم من 3 حارات / اتجاه إلى 5 حارات/ اتجاه، وتوسعة نفق صحراء الأهرام.

وتطرق وزير النقل، خلال الاجتماع، إلى الموقف الخاصة بإنارة الطريق الدائرى، وكذا موقف إزالة معترضات التنفيذ، ونقل العديد من خطوط المرافق التي تعترض أعمال التطوير بطول الدائري.