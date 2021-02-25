هاني شاكر يتفوق على مطربي المهرجانات الشعبية بكليبه الأخير «بقالي كتير»

تفوق الفنان هاني شاكر، على مطربي المهرجانات الشعبية حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش، بتخطي نسبة مشاهدات كليب أغنيته الجديدة «بقالي كتير» حاجز المليون مشاهدة و370 ألف مشاهدة، في أقل من أسبوع واحد، مقارنة بأغنياتهم التي طرحوها خلال الأسبوع الماضي أيضاً، والتي حملت اسم «اللى تقلان عليك» لعمر كمال، وأغنية «قمر وجهك» لحمو بيكا، وأغنية «دول تعابين» لحسن شاكوش .

ونشر هاني شاكر، مقطعا من الفيديو كليب، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، معلقا بعبارة «مليون مشاهدة .. فيديو كليب بقالي كتير، يتخطى حاجز المليون مشاهدة على قناة يوتيوب، فكرة وإخراج بتول عرفة، إنتاج لايف ستايلزستديوز».

أغنية «بقالي كتير» للفنان هاني شاكر، من كلمات إيهاب أبو زيد، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر إسماعيل.

عمر كمال بأغنية «اللى تقلان عليك» يحقق 545 ألف مشاهدة

طرح المطرب الشعبي عمر كمال أغنية «اللى تقلان عليك»، منذ أسبوعين حيث حقق مايقرب من 545 ألف مشاهدة، وبهذا تفوق هاني شاكر على عمر كمال في نسب مشاهدة الفيديو كليب على اليوتيوب.

حمو بيكا يحقق 237 ألف بأغنية «قمر وجهك»

بينما حقق مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا مايقرب من 237 ألف مشاهدة في 10 أيام بأغنيته الجديد «قمر وجهك» مع وليد العسل التي طرحها في عيد الحب، وبهذا تفوق نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر عليه.

حسن شاكوش يحقق 400 ألف مشاهدة بأغنية «دول تعابين»

حقق مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش مع فريق المدفعجية أغنية «دول تعابين»، مايقرب من 491 ألف مشاهدة فقط في أسبوع، وهو أقل من نصف مشاهدات الفنان هاني شاكر في عمله الأخير.