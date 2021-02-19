كارول سماحة عن «الدويتو» مع هاني شاكر: فكرة لم تحدث في العالم

أعربت الفنانة كارول سماحة عن سعادتها بالعمل مع الفنان هاني شاكر في أول دويتو غنائي يجمع بينهما من خلال كليبين من إنتاج «لايف ستايلز ستوديوز»، موجهة الشكر للمخرجة بتول عرفة، وقالت إنها قدمت فكرة عبقرية لم تحدث في العالم كله من قبل.

وأضافت «سماحة» في مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية: «عملنا نفس القصة في نفس المكان والسيناريو بأغنيتين منفصلتين، وردود الفعل في مصر ولبنان والعالم العربي كله كانت كبيرة، والناس تحت الصدمة، كانوا مستنيين هاني شاكر يرد عليّ في الدويتو».

وتابعت: «فكرة بتول عرفة غريبة وساحرة وكان لي الشرف أن أتعامل مع أمير الغناء العربي وأسطورة الأغنية الرومانسية العربية هاني شاكر».

وأردفت، أنها درست التمثيل والإخراج بمعهد المسرح في بيروت، وبالتالي فهي حريصة على تقديم سيناريو وأغنية فيها رسالة بكل أعمالها، كما أن المخرجة استطاعت أن تركز على هذه الزاوية في شخصيتها وقدراتها التمثيلية.

وحول نشأة فكرة هذا التعاون، أكدت كارول سماحة أن الفضل في ذلك يرجع إلى المخرجة التي كانت وجهة نظرها أن الأغنيتين متقاربتين، فلم ترغب في أن تكرر نفسها وقررت الجمع بينهما: «الشركة المنتجة كانت تنتج لي أغنية شكرا، وكانت تنتج لهاني شاكر أغنية أخرى، لكن بتول عرفة لاحظت أن الموضوعين متشابهين، لأننا نغني عن الوجع والفراق واللوم والعتاب، كانت تريد ألا تكرر نفسها في الأغنيتين .. هي مجنونة عشان تفكر تجمع الأغنيتين، وقالت تسمعنا مع بعض، معندهاش حدود في تفكيرها، فاتصلت بنا، وفي نفس المكالمة مفكرتش وكنت مستغربة جدًا، وهاني شاكر انبهر بالفكرة ووافق على طول برضه».