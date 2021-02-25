عاجل.. أعطال جزئية تضرب فيس بوك وإنستجرام بعد «ماسنجر»

ضرب عطل فنى قبل ساعات منصات فيس بوك، انستجرام، وماسنجر فيس بوك.

ورصدت "الوطن" تحليل بيانات موقع «داون ديتيكتور» لأداء المنصات الثلاث، التي كشفت عن أعطال مفاجئة أعاقت نشاط المستخدمين.

بينما تجاهل مارك زوكربرج مؤسس فيسبوك الإشارة على حسابه بفيسبوك للأعطال الثلاث.

واشتكى عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عبر صفحاتهم الشخصية، من وجود عطل أصاب تطبيق «ماسنجر فيس بوك» للتراسل الفوري، وتدور المشكلة التقنية حول عدم استطاعتهم استقبال أو إرسال أي نص.

وقبل أسبوعين، رصدت تقارير صحفية عالمية تعرض تطبيق «فيسبوك ماسنجر» للتراسل الفوري، لعطل عالمي.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» نقلاً عن موقع «داون ديتكتور» المعني بأخبار أعطال المواقع الإلكترونية المختلفة، تعرض «فيسبوك ماسنجر» لعطل تقني.

ورصد الموقع أن هذا العطل سبق أن تم رصده في صباح الثلاثاء 9 فبراير الماضي، موضحًا أن 42% من المستخدمين عانوا من مشاكل في استقبال وإرسال الرسائل عبر الدردشات المختلفة.

فيما عانى نحو 32% منهم من مشاكل في تسجيل الدخول إلى حساباتهم عبر «فيسبوك ماسنجر».