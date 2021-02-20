بعد حديث الرئيس.. خبير تكنولوجيا: التحول الرقمي ضرورة يفرضها كورونا

صعوبات عديدة واجهتها مصر خلال جائحة كورونا، ويأتي أبرزها «التحول الرقمي» وهو الأمر الذي تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات الاجتماع التحضيري للمحكمة الدستورية العليا، عبر «فيديو كونفرانس».

وأوضح الرئيس، أن أهم التحديات التي نشأت عن جائحة كورونا، تتمثل في التحول الرقمي في مجتمعاتنا، وإصلاح وإعادة النظم الصحية، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب التعامل مع تلك المتغيرات بجهد وتفكير عميق، لتأمين توافر البنية التحتية الدستورية، بما فيها تنظيم التعاملات والتفاعل الرقمي بين الأفراد.

حسن: جائحة كورونا كانت السبب في شعور المواطن بقيمة وأهمية التحول الرقمي

وحول هذا، علق الدكتور سامي حسن، خبير تكنولوجيا المعلومات، بأن الفترة الأخيرة شهدت جهودا عديدة للدولة في التحول الرقمي، وهو ما بدأ يظهر بوضوح إذ بدأ المواطن يشعر بقيمة وأهمية ذلك التحول، ودوره في تسهيل نواحي الحياة في تلك الأزمة الحالية، بعد أن كان كثيرون يعتقدون أنه رفاهية لا حاجة لها.

وأضاف حسن لـ«الوطن»، أن الدولة عملت منذ سنوات بهدف تحسين البنية التحتية الرقمية، وظهرت نتائج ذلك بوضوح خلال أزمة كورونا، وما تبعها من قرارات بتعليق الدراسة واللجوء للتعلم عن بعد، وعمل بعض الموظفين من منازلهم، بالإضافة إلى إتاحة خدمات الدفع المالي من خلال التعاملات الإلكترونية، مشيرا إلى أن التحول الرقمي أصبح ضرورة وليس رفاهية، لتفعيل إجراءات الحكومة الاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

خبير تكنولوجيا: التحول الرقمي يساعد الدولة في علاج أي تقصير ويسهم في القضاء على الفساد

وتابع خبير التكنولوجيا، أن أهمية التحول الرقمي، لا تنعكس فقط على المواطن، بل يساعد أجهزة الدولة على سرعة التدخل والتحرك لعلاج أي تقصير في أي خدمة مقدمة للمواطن، مضيفا أنه في حال اكتشاف أي عائق ستتمكن الحكومة من أن تكتشفه بسرعة وتتدخل لوضع حلول له في وقت وجيز جدا.

وأكد أن التحول الرقمي، سيُسهم بدور فعال في القضاء على الفساد ومواجهة أي تقصير من أي جهة، مشيرا إلى أن ذلك يتمثل في تخصيص أرقام شكاوى عبر الإنترنت مثل أرقام «واتساب» و«فيس بوك».