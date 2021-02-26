إعلام القليوبية: الأزمة السكانية تتطلب مواجهة الموروثات الاجتماعية

أشاد المستشار عمرو محسوب النبى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات في القليوبية بالتعاون مع المجلس القومي للسكان والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، في التعامل مع القضية السكانية منذ إنشاء مركز الإعلام والتعليم والاتصال عام 1979 وحتى الآن، ومرورًا بمرحلة الوعي ثم الترويج فالمواجهة للموروثات الاجتماعية ثم تضييق الفجوة بين المعرفة والممارسة.

وأضاف «محسوب»، أن التعاون أثمر عن خلق مرحلة تحسين نوعية الحياة بالإضافة إلى الحملة الأخيرة بعنوان «فكر واختار.. تنظيم الاسرة أحسن قرار».

وكان الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، والمستشار عمرو محسوب النبى رئيس قطاع الإعلام الداخلي، افتتحا فعاليات الندوة التثقيفية التى نظمتها الادارة العامة لاعلام القليوبية بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، أمس، حول دور منظمات المجتمع الأهلى في التصدى للمشكلة السكانية بمشاركة الجمعيات الأهلية ومديريات الصحة والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والمجلس القومى للسكان.

وأكد «عبد القوي»، خلال الندوة التى شارك فيها الدكتور رمضان عرفة مدير عام إعلام القليوبية والدكتور أسامة طارف رئيس الجمعية المصرية لتنظيم الاسرة بالمحافظة، أن مواجهة المشكلة السكانية فى مصر تحتاج إلى تضافر كافة الجهود، فهى ليست مسئولية المؤسسات الحكومية وحدها، ولكنها أيضا مسئولية المواطن، فلابد أن يدرك أنه مسئول وشريك لضبط النمو السكانى، وفهم أبعاد قضية النمو السكانى وآثاره على استدامة الموارد المحدودة للدولة وعائق للتنمية، للوصول إلى معدلات زيادة سكانية تلائم النمو الاقتصادى فى مصر.

وفى نهاية اللقاء تم إطلاق حملة إعلامية مشتركة بين قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات وبين الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية لتنمية الوعى بمخاطر الزيادة السكانية في جميع محافظات الجمهورية.