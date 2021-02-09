غدا.. إعلام القليوبية يفتح ملفات مكافحة الفساد في ندوة تثقيفية

تنظم الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تثقيفية، غدا الأربعاء، حول الإصلاح الإداري بالمحليات واستراتيجية مواجهة الفساد، يتحدث فيها اللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية الأسبق، أحد رموز الإدارة المحلية في مصر بمشاركة منظمات المجتمع المدنى والقيادات المحلية والشبابية والحزبية والنقابية.

وقال الدكتور رمضان عرفة، مدير عام إعلام القليوبية، إن الإصلاح الإداري يبدأ من المحليات، ومن الإدارات الهندسية ينطلق أى تطوير، وهناك حاجة ماسة لإعادة صياغة المحليات فى مصر لأن هناك إرادة سياسية أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى في محاربة الفساد للانتقال إلى التنمية الحقيقية واللحاق بركب الدول الحديثة.

واشار إلى اهتمام إعلام القليوبية بهذا الملف لأن المحليات تتشابك مع جميع الوزارات والإدارات، وربما تبدو الإدارات الهندسية هى النقطة الرئيسية بما لها من سلطات على التنظيم والشوارع، وهى التى تسببت خلال عقود فى شيوع الكثير من المخالفات والعشوائيات، بالإضافة إلى مخالفات البناء وإشغالات الطرق.

في وقت سابق أعلنت الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات حملة إعلامية لتنمية الوعى بمشروع تطوير الريف المصري الذى يأتي ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين مستوى الحياة للفئاتالأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، من خلال تطوير 4548 قرية تمثل نسبة 58٪ من إجمالي سكان الجمهورية بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه.

وأكد مدير عام إعلام القليوبية مضيفا إن الحملة تضمنت تنظيم سلسلة من الندوات التثقيفية بمراكز الاعلام ومراكز النيل وبقرى القليوبية لتنمية وعى المواطنين بأهداف المشروع واليات التنفيذ بمشاركة المواطنين في وضع خطط التطوير لقراهم لتحقيق أكبر استفادة وسوف تنطلق الحملة فى 20 فبراير حتى 30 يونيه 2021 .

وأضاف أن المشروع يسعى لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل خدمات المرافق والبنية الأساسية «الطرق والنقل - الصرف الصحي ومياه الشرب - الكهرباء والإنارة العامة - الغاز الطبيعي - تطوير الوحدات المحلية - الشباب والرياضة - الخدمات الصحية والتعليمية»، إلى جانب التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل «إنشاء مجمعات صناعية – تأهيل مهني – توفير مشروعات ذات عائد اقتصادي – تشغيل أهل القرية لبناء بيوتهم – تدوير مخلفات - تنمية زراعية وسمكية».