«صحة بني سويف» تستعد لتطعيم 566 ألف طفل ضد شلل الأطفال الأحد المقبل

تستعد محافظة بني سويف لبدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان، التي تنفذها مديرية الصحة على مدار 4 أيام، بدءا من 28 فبراير الجاري وحتى 3 مارس المقبل، لتطعيم الأطفال في المرحلة العمرية من عمر يوم، حتى 5 سنوات، حيث يبلغ عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم في الحملة نحو 566 ألف و444 طفلًا وطفلة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة.

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بالتنويه عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى، مؤكدا على أهمية قيام مديرية الأوقاف من خلال أئمة المساجد، بالإعلان والتنويه عن مواعيد الحملة، خلال خطبة الجمعة المقبلة، بجانب قيام رعاة الكنائس بالتنويه عن الحملة في قداس يوم الأحد، مطالبًا الأجهزة التنفيذية والمواطنين بالتعاون مع فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين في كل أنحاء مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، إن استراتيجية العمل بالحملة تعتمد على التطعيم من منزل إلى منزل ومن شقة لأخرى على مستوى الإدارات الصحية السبع و193 مركز تطعيم من خلال 1563 فرق تطعيم ثابتة ومتحركة، منها 224 فرقة ثابتة و1339 متحركة، حيث تستهدف الحملة رفع الحالة المناعية للأطفال الأقل من 5 سنوات، فضلا عن رفع المناعة بين الأطفال، لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.