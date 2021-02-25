ضبط منشطات جنسية ومخدرات في صيدلية غير مرخصة بالفيوم

الاتجار في الأقراص المخدرة، وسيلة يتخذها الكثيرون من ضعاف النفوس، ولاسيما من العاملين في مجال شركات الأدوية، بهدف تحقيق الثراء السريع، خاصةً وأنّها الأكثر إقبالًا من المدمنين، نظراً لرخص سعرها، وسهولة الحصول عليها، بخلاف باقي أنواع المخدرات، بالإضافة إلى الإتجار بالأدوية المغشوشة، متخذين مخازن سرية لتخزين تلك الأدوية، اعتقادًا منهم بعدم تمكن الأجهزة الأمنية من الوصول إليها.

وأمر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية لضبط السلع المهربة والمغشوشة بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الإضرار بالمواطنين، عبر الإتجار بالأقراص المخدرة، أو السلع المهربة والمغشوشة.

وأسفرت حملة مكبرة لإدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالفيوم، اليوم الخميس، عن ضبط 1230 عبوة دوائية مهربة ومغشوشة وغير مصرح بتداولها في السوق المحلية، داخل مخزن غير مرخص، وذلك خلال حملة، بالاشتراك مع مباحث التموين، بقرى ومركز إطسا.

وأوضح الدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أنّ إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، قد قامت برصد مخالفات في أحد الأماكن يعمل كصيدلية بدون ترخيص بمركز إطسا، ويديره شخص غير صيدلي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنّ الحملة تمكنت من ضبط 94 قرص «ترامادول»، و40 عبوة منشطات جنسية مهربة ومغشوشة، و1190 عبوة لأدوية بشرية متنوعة، لافتاً إلى أنّه تم تحريز المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المكان المضبوط، وتم تحرير المحضر اللازم، وتشميع المكان.

وفي سياق متصل، أكد محافظ الفيوم على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لضبط السلع المهربة والمغشوشة، وإحكام الرقابة على سوق الدواء ومنافذ توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك ضبط الأماكن غير المرخصة، والتي تعمل بالمخالفة للقانون، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.