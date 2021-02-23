عطل مفاجئ.. انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق بالفيوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، برئاسة اللواء هشام درة، مساء اليوم الثلاثاء، انقطاع مياه الشرب عن قرى مركز طامية بالكامل، بالإضافة إلى عدة قرى بمركزي سنورس والفيوم، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بكوم أوشيم.

وجاء في بيان أصدرته الشركة، قبل قليل، أنّ عُطلاً مفاجئاً أمام مأخذ محطة بيت الري، بمركز طامية، تسبب في توقف محطة مياه الشرب بالفيوم، الأمر الذي تسبب في انقطاع مياه الشرب عن مركز ومدينة طامية بالكامل، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، مما قد يتسبب في أزمة بالمصانع المتواجدة بالمنطقة الصناعية في حالة استمرار الانقطاع.

كما تسبب عُطل محطة مياه الشرب بطامية في انقطاع المياه عن عدة قرى بمركز الفيوم، وهي الناصرية والصالحية وسيلا وتوابعهم، كما تأثرت عدة قرى بمركز سنورس بالانقطاع، نظراً لكونها تحصل على المياه من تلك المحطة، وهي منشأة طنطاوي، ومنشأة بني عتمان وتوابعهم.

وأوضح محمد جمعة، المتحدث الرسمي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، أنّ فريق من الصيانة يعمل الآن على إصلاح العُطل بأقصى سرعة، تمهيداً لإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة تباعاً.

وأشار جمعة إلى أنّ الشركة ستوفر سيارات مياه شرب نظيفة لمن يطلبها بالمناطق المتأثرة بالانقطاع، لحين الانتهاء من عملية الإصلاح، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى.

ولفت المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنّه يجرى العمل الآن، على قدم وساق، لإصلاح العُطل المفاجئ، والذي أثر على إمدادات مياه الشرب في مناطق واسعة بالمحافظة.