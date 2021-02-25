التضامن: لدينا 7 آلاف فتاة من الخدمات العامة يقدمن الدعم لأنشطة الوزارة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لديها طاقم من الرائدات الريفيات قوامه يبلغ 2500 رائدة ريفية، كما أرسل الرئيس 7 آلاف فتاة من الخدمات العامة والتي يقوموا بتقديم المساعدة لمدة عام للرائدات الريفيات من خلالها، في برنامج يتم فيه إعادة تثقيفهم تجاه الخدمات العامة والاجتماعية.

وأضافت «القباج»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الوزارة قامت بدمج 9.500 آلاف من الرائدات الريفيات مع 10 آلاف من المتطوعين العاملين في مشروعات كتكافل وكرامة من أجل رفع الوعي المجتمعي ومساعدة المواطنين في كافة ربوع مصر.

وأوضحت أن هؤلاء الفتايات يشاركن بكثرة في مختلف الأعمال التطوعية والتي تتضمن 12 رسالة مجتمعية في مختلف محافظات مصر تقدمها الوزارة بروافدها المختلفة، حيث يقوموا بتقديم الدعم والمساعدة للمواطنين: «إحنا عايزين نعيد القوى الناعمة للمجتمع، ونريد أن يشاركنا المواطنين في ذلك، ولو هنطور القرى فيجب علينا أن نطور الأفكار والسلوكيات الإيجابية لأنها تساعد على التنمية».

وأكدت أن مشروعات تنظيم الأسرة هو أحد الرسائل الأساسية التي يتم العمل عليها، حيث تقوم الرائدات الريفيات والمتطوعين وفتايات الخدمة العامة بالتأكيد على المنهج الذي تتبعه مصر حاليا للحد من التكاثر السكاني: «الزيادة السكانية تعني زيادة في المصاريف وتأكل في البنية التحتيه وتؤثر على التعليم والصحة، وإحنا كدة بنظلم الدولة والمواطنين والأجيال القادمة».