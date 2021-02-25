توقعات طقس 72 ساعة مقبلة: أمطار ونشاط للرياح وشبورة صباحية

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس على مدن ومحافظات مصر، خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من الجمعة الموافق 26 فبراير، حتى الأحد الموافق 28 من الشهر ذاته.

طقس الجمعة 26 فبراير

أوضحت الهيئة أن طقس الجمعة مائل للدفء نهاراً، شديد البرودة ليلاً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، معتدل نهاراً شديد البرودة ليلاً على السواحل الشمالية ووسط سيناء، أما على الصعيد، فيكون الطقس دافئ نهاراً شديد البرودة ليلاً.

كما تتوقع الهيئة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

فيما تنتشر الشبورة المائية صباحاً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد.

طقس السبت 27 فبراير

وأضافت الهيئة، أن طقس السبت يكون مائلاً للدفء نهاراً، شديد البرودة ليلاً على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، معتدل نهاراً شديد البرودة ليلاً على السواحل الشمالية ووسط سيناء، أما على الصعيد، فيكون الطقس دافئ نهاراً شديد البرودة ليلاً.

كما تتوقع الهيئة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وتنتشر الشبورة المائية صباحاً على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

طقس الأحد 28 فبراير

وبالنسبة إلى طقس الأحد، تشير توقعات الهيئة إلى أنّه سيسود طقس مائل للدفء نهاراً، شديد البرودة ليلاً على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومعتدل نهاراً شديد البرودة ليلاً على السواحل الشمالية ووسط سيناء، أما على الصعيد، فيكون الطقس دافئ نهاراً شديد البرودة ليلاً.

كما تتوقع الهيئة سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء، وتنتشر الشبورة المائية صباحاً على القاهرة الكبرى، والوجه البحري.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

درجات الحرارة يوم الجمعة 26 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم السبت 27 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الأحد 28 فبراير

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 11.