رئيس «الشهر العقاري»: التسجيل اختياري ويحفظ حق مالك الوحدة

قال المستشار جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن المادة المعدلة من قانون الشهر العقاري، تهدف إلى وضع ضمانات وحماية الملكية الخاصة غير المسجلة، لأنها لا تنتقل في مصر إلا بالتسجيل، لذا فإن كل الأشخاص الذين يملكون صحة توقيع أو حلقات عرفية، عليهم تنفيذ التسجيل في الشهر العقاري، بسحب التعديل القانوني الذي جرى في أغسطس 2020، مشيرا إلى أن التسجيل اختياري وليس إجباريا، وهذا التسجيل ضمان للوحدة، وجرى وضع 3 ضمانات، الأولى بتولي القضاة نظر الأوراق، ونشر الحكم في جريدة واسعة الانتشار، والاعتراف أمام قاضي الأمور العرفية، مبينا أن المادة واضحة للجميع.

وأضاف «ياقوت»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «extra news»، أن سبب غضب المواطنين في الشارع، أن المواطن اعتاد التعامل من خلال الحلقات والعقود العرفية، وأحكام صحة التوقيع، ولم يتعود على تسجيل العقار، الذي يعد ضمانا أساسيا، ويعزز الملكية، ويرفع سعر الوحدة.

ولفت إلى أن قواعد التسجيل، تتضمن تقديم تطلب تسجيل الوحدة للعقار أو المحل أو الأرض في الشهر العقاري، الذي يقع فيه المكان، وبعد يومين يحضر مهندس من مكتب هندسي للكشف على شكل العقار، ويصدر ورقة بشكل العقار، وبعدها يذهب إلى المحكمة، من أجل التسجيل، مع تواجد رسوم بحد أدنى 500 جنيه، وحد أقصى 2000 جنيه، بجانب رسوم 2.5% قيمة تصرفات عقارية، وهذه المادة ليست جديدة وموجودة منذ عام 2006، مع إيجاد 1% من قيمة العقار لنقابة المحامين.

وتابع: ليست هناك مدة للتسجيل فهي متاح لأجل غير مسمى كما أن التسجيل اختياري وليس إجباريا، «هذا التسجيل ضمان للوحدة وميزة، اللي مش هيسجل دلوقتي، متضمنش ايه القرارات الجديدة اللي هتطلع، والحكومة مهتمة بتسجيل تيسيرات للمواطنين، ضع نصب عينك أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل، والعقار المسجل سعره هيترفع، وهيكون له رقم قومي».