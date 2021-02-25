مصرع صاحب شركة وعاملة إثر إصابتهما باختناق أثناء التدفئة بالطالبية

عُثر على جثة صاحب شركة نظافة وعاملة لديه اختنقا بغاز أول أكسيد الكربون، داخل شقة بمنطقة الطالبية بالجيزة، بعد إشعالهما بعض الفحم من أجل التدفئة، وغالبهما النوم فلقي مصرعهما مختنقين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية مديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالواقعة التي شهدتها منطقة الطالبية بفيصل، بعد إشارة من غرفة عمليات النجدة، والتي أكدت العثور على جثة صاحب شركة نظافة وعاملة داخل شقة تدار كمكتب بدائرة القسم، وتم الانتقال للفحص وتبين وجود جثة «أحمد س. ع.ع» ومعه ربة منزل ليست زوجته.

شبه جنائية

وكشفت تحقيقات نيابة جنوب القاهرة، أنه لا يوجد شبهة جنائية في الواقعة، وذلك تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد طارق حمزة رئيس مباحث قطاع الجيزة، والمقدم إسلام السيد، رئيس مباحث الطالبية.

تشريح الجثمان

ونُقلت الجثتان إلى مشرحة المستشفى تحت إشراف النيابة العامة، وبعد التحريات تبين أن المتوفيّن اختنقا بغاز أول أكسيد الكربون، وذلك بعد قيامهما بإشعال الفحم للحصول على تدفئة، ولكن بعد أن غافلهما النوم لقيا مصرعهما.

ووجدت المباحث المتوفييّن على الأرض داخل الشقة التي تم تدار كمكتب خدمات، وهما مرتديان ملابسهما الداخلية، والسيدة نائمة على سجادة ومغطاة ببطانية إثر استنشاقهما من نار التدفئة.

واقعة مشابهة

وفي وقت سابق، فقدت سيدة حياتها نتيجة اختناقها ببخار الماء داخل حمام منزلها، في إحدى القرى التابعة لمركز إهناسيا، بمحافظة بني سويف، حيث لاحظ زوجها تأخرها في الخروج، وبدأ في الطرق على باب الحمام ولكن دون رد، مما جعله يضطر لكسر الباب وفوجئ بسقوط زوجته على الأرض، فظن أنها مغمى عليها إلا أنه اكتشف وفاتها بعد دقائق معدودة.

وقد تم إخطار مدير أمن بني سويف، اللواء محمد مراد، من قبل مأمور مركز شرطة اهناسيا، بورود بلاغ من المستشفى المركزي، بوصول «أسماء ر. ن»، التي تبلغ من العمر 23 عامًا، ربة منزل، جثة هامدة يظهر عليها آثار الاختناق، وتم التحفظ على جثتها تحت تصرف النيابة العامة.