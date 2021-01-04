مصرع سيدة اختناقا داخل حمام منزلها ببني سويف

دقائق معدودة كانت كافية لتفقد زوجة شابة حياتها، نتيجة اختناقها ببخار الماء داخل حمام منزلها، في إحدى القرى التابعة لمركز اهناسيا، بمحافظة بني سويف، قبل أن يلاحظ زوجها تأخرها في الخروج، ليبدأ في طرق الباب عليها دون رد، مما دفعه إلى كسر الباب، حيث فوجئ بسقوط زوجته على الأرض، فاعتقد تعرضها لحالة إغماء، إلا أنه سرعان ما اكتشف وفاتها.

تلقى مدير أمن بني سويف، اللواء محمد مراد، إخطاراً من مأمور مركز شرطة اهناسيا، اليوم الاثنين، يفيد بورود بلاغ من المستشفى المركزي، بوصول "أسماء ر. ن."، 23 سنة، ربة منزل، جثة هامدة، وعليها أثار اختناق، وتم التحفظ على جثتها تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات الأولية للرائد أحمد بهجت، رئيس مباحث اهناسيا، أن المتوفية مقيمة بقرية "منهرو"، التابعة لدائرة مركز اهناسيا، وأكد زوجها أنها تأخرت على غير العادة داخل حمام المنزل، وعندما كسر الباب عليها، فوجئ بها مسجاة على أرضية الحمام.

وأفاد تقرير مفتش الصحة بأن سبب وفاة الزوجة الشابة يرجع لاستنشاق بخار الماء داخل الحمام، ما تسبب في اختناقها ووفاتها في الحال، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي صرحت بدفن الجثة.

وشهدت محافظة بني سويف، في وقت سابق اليوم، إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بعد نفق "سنور"، باتجاه القاهرة شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة.