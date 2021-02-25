تكليف مدير دمياط العام للقيام بأعمال مدير صحة السويس

أصدرت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، قراراً اليوم الخميس، برقم 111 لسنة 2021، بتكليف الدكتور إسماعيل عبد الفتاح، مدير مستشفى دمياط العام، للقيام بأعمال مدير مديرية الشئون الصحية في محافظة السويس، وذلك لمدة 3 شهور.

وأعلن الدكتور أحمد عريف، مدير الاتصال والإعلام بمديرية الصحة في محافظة دمياط، الانتهاء من تدشين بروتوكول التعاون بين كلية الطب بجامعة المنصورة، ومديرية الصحة بدمياط، ليستكمل العجز في التخصصات النادرة، والتي تحتاجها محافظة دمياط، خاصةً في جراحات وأمراض المخ والأعصاب والقلب والقسطرة والأوعية الدموية، لتنتقل دمياط من مصاف المستشفيات المركزية والعامة والوحدات الصحية إلى مصاف المراكز الطبية المتخصصة، كما في محافظة الدقهلية، ليصبح هناك تنافس بين كلية طب دمياط وطب حورس وكليه طب الأزهر ومديرية الصحة بدمياط، بما يعود على المواطن الدمياطي بالخير والصحة والعافية.

وفي وقت سابق، أعلنت مديرية الصحة بدمياط، تدشين مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، لمتابعة حالات العزل المنزلي، بإشراف مدير إدارة الرعاية الأساسية.

وأكد بيان عن المديرية، أن 21 فريقاً طبياً سيجرون المتابعة التليفونية، و14 فريقاً طبياً سيجوبون أنحاء المحافظة للمتابعة الميدانية للحالات، التي تستدعي الزيارات المنزلية، وقياس نسبة الأكسجين بالدم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى.

وشنت مديرية الصحة، بالإشتراك مع ضباط مباحث التموين، حملة للمرور على الأماكن غير المرخصة فى حملات مشتركة، حيث تم المرور على الصيدليات وعدد من الأماكن غير مرخصة.

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