وزير النقل: نقيم 15 كوبري على الرياح البحيري بـ120 مليون جنيه

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تعمل على تطوير الكباري والهوايس على الترع في المناطق المختلفة، وكذلك تطوير المواني الموجودة على نهر النيل.

الدولة تشجع القطاع الخاص لشراء مراكب لدعم النقل النهري

وأضاف «الوزير»، خلال استضافته في برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي مصطفى بكري، أن الدولة تشجع القطاع الخاص لشراء مراكب في ترعة النوبرية، أو الإسماعيلية، أو غيرها من الترع من أجل دعم النقل النهري، مؤكدًا أن الدولة ستقدم تسهيلات كبيرة جدًا.

تفتيش العائمات وتطبيق منظومة معلومات نهر النيل

وأوضح وزير النقل، أن هناك تفتيشًا يجرى على العائمات من أجل العمل على ركوب العدد المحدد من الأشخاص، وإيقاف استخدام المعديات القديمة التي تحصد أرواح المواطنين، مشيرًا إلى أن أي قرية في مصر عدد سكانها أكثر من عشر آلاف شخص سيتم بناء كوبري لها، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد حادثة رياح البحيري التي راح فيها عدد من الأشخاص.

ولفت إلى أنه سيتم بناء 15 كوبري في هذه المنطقة بإجمالي 120 مليون جنيه، مع تطبيق منظومة معلومات نهر النيل التي تدير النقل النهري وتتابع حركات السفن، للتأكد من سلامة الركاب، وتفاديًا لمنع وقوع الحوادث.