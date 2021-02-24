وزير النقل يشيد بالتزام المجر بمواعيد تسليم أول دفعة من صفقة القطارات

التقى الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري، بحضور كلا من رئيس هيئة السكك الحديدية ورئيس شركة «ترانسماش هولدنج» المجرية، وذلك على هامش استقبال الدفعة الأولى من العربات الجديدة الموردة من المجر ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة والتي تمّ توقيعها بين هيئة السكك الحديدية وشركة «ترانسماش» الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونًا و50 ألف يورو، والتي وصل منها حتى الآن 260 عربة.

وفي بداية اللقاء، أشاد الجانبين بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين والتي كان من ثمارها صفقة العربات التي يتمّ توريدها والتي تعتبر الأكبر في تاريخ سكك حديد مصر.

وزير الخارجية والتجارة المجري عن الصفقة: علامة مضيئة في التعاون بين البلدين

وأعرب وزير الخارجية والتجارة المجري، عن تقديره لهذه الصفقة التي وصفها بالعلامة المضيئة في مجال التعاون بين الجانبين، مؤكّداً التزام الجانب المجري بالمواعيد المحددة لتوريد العربات، موجهاً الدعوة لوزير النقل المصري لزيارة المجر لحضور أعمال شحن الدفعة الأولى من العربات المكيفة المصنعة في المجر يونيو 2021.

كما أكّد بيتر سيارتو، تطلع الشركات المجرية إلى التعاون مع الجانب المصري في مجال توطين صناعة النقل، وكذلك في مجال الدراسة والتدريب للطلبة الشباب ولمهندسي السكة الحديد في مجال تكنولوجيا النقل.

كما أبدى الجانب المجري، الاهتمام بتدشين تعاون مثمر مع الجانب المصري في مجال توطين صناعة السكك الحديدية، لافتاً إلى الاهتمام بالتعاون في مجال تصنيع 200عربة نوم سكة حديد جديدة مع توطين صناعتها في مصر من خلال التعاون بين الشركات المجرية ووزارة النقل المصرية والهيئة العربية للتصنيع وفقاً للمواصفات التي تضعها هيئة السكك الحديدية المصرية مع توفير التمويل اللازم للصفقة.

ومن جانبه، رحب الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بالتعاون المشترك الحالي، مشيدًا بالتزام الجانب المجري بالمواعيد المحددة لتوريد العربات خاصة وان العمل يجري على قدم وساق في وزارة النقل لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية وعدم تشغيل أي قطارات قديمة على خطوط الشبكة بنهاية العام الحالي.

وأكّد أهمية زيادة حجم المشروعات المشتركة سواء في مجال عربات النوم أو في مشروعات النقل الأخرى مثل مشروعات النقل بمحافظة الإسكندرية مثل مشروعي تطوير خط أبو قير وتحويله إلى مترو.

ونوه إلى أهمية التعاون لإعادة تأهيل ترام الرمل خاصة مع توافر تمويلها وأهميتها الكبيرة في إحداث نقلة نوعية كبيرة في وسائل النقل بمحافظة الإسكندرية.

الوزير يثني على اهتمام المجر بإرسال طلبة مصريين للمجر من خلال منح تعليمية في كل المجالات

كما أشاد الوزير باهتمام الجانب المجري بإرسال طلبة مصريين للمجر من خلال منح تعليمية في كل المجالات، مؤكّدًا إمكانية إرسال مهندسي السكة الحديد للمجر للتدريب على تكنولوجيا السكة الحديد، مشيرا إلى أنَّ القيادة السياسية وجهت بتخريج أجيال جديدة من المهندسين الشباب تستطيع مواكبة التطور الكبير في قطاع النقل بمصر وذلك بالتزامن مع تخريج دفعات جديدة من الفنيين المتخصصين من المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية بوردان.