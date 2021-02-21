وزير النقل: الانتهاء من تنفيذ 86% من محور ديروط العلوي بأسيوط

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الوزارة في عدد من المحافظات بالوجه القبلي، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

وتابع الوزير، التقدم في معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من محور ديروط على النيل، والتي تمتد من طريق الحوطا شرقًا حتى تقاطع الزراعي الغربي غرباً بطـول 15 كم وعرض 21 مترًا بعدد 2 حارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل اتجاه، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.7 مليار جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ الكلية للمحور 86%، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر.

وقال وزير النقل، إن المحور يشمل 13 عملًا صناعيًا «10 كباري، 2 نفق، وبربخ) منها (2) كوبري رئيسي وهي «أعلى نهر النيل، أعلى ترعة الابراهيمية، سكة حديد القاهرة – أسوان، الطريق الزراعي الغربي»؛ لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية ومخرات السيول.

ويبلغ إجمالي طول المحور بمراحله 42 كم مشددًا خلال جولته على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقًا لقياسات الجودة العالية والعمل على مدار الساعة، وتكثيف كافة الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل، خاصة مع أهمية هذا المحور التنموي في المساهمة في ربط الطريق الصحراوي الشرقي «القاهرة – أسيوط» بالطريق الزراعي الغربي عابرًا نهر النيل وسكة حديد "القاهرة - أسوان" جنوب مدينة ديروط.

وأكد الوزير، على هامش جولته، أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر، تم التخطيط لإنشاء 14 محورًا بتكلفة 18.5 مليار جنيه في صعيد مصر لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتسهيل تنقل المواطنين حيث تم إنشاء عدد 7 محاور وهي «طما، جرجا، بني مزار، عدلي منصور، سمالوط، قوص، وكلابشة»، والأربعة الأخيرة جاهزة للافتتاح الرسمي.

وأشار إلى أنه جارِ تنفيذ 5 محاور وهي «ديروط، بديل خزان أسوان، دراو، الفشن، وأبو تيج»، وتم التخطيط لتنفيذ محورين هما «منفلوط وشمال الأقصر»، فضلًا عن استكمال محوري طما وجرجا من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى طريق الصعيد الصحراوي الغربي، اعتباراً من خطة العام المالي القادم 2021/2022.

وأوضح أن ذلك سيساهم في الخروج من الوادي الضيق، وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدة، وأنه قبل عام 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم، وكان يتطلب أن ينتقل المواطن لمسافة 100 كم، لكي يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس، وأن يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية ذات الخطورة البالغة حتى صدرت توجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترًا؛ لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث يتم إنشاء محور عرضي متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد، اللواء حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق، المهندس نصر طبيخ رئيس المنطقة السابعة للطرق والكباري بأسيوط، محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، عدد من المهندسين بالهيئة والشركة المنفذة، لفيف من المهندسين العاملين بالمشروع، الشركات المنفذة، وبعض أعضاء مجلس الشيوخ والنواب.

بعدها توجه الوزير لمتابعة أعمال تنفيذ المرحلتين الثانية والأولى من طريق الصعيد الصحراوي الغربي حيث تفقد أعمال وتطوير وتوسعة المرحلة الثانية بطول 52 كم في المسافة من ديروط حتى المنيا حيث يتم تنفيذ المشروع ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 12.90 متر وإنشاء طريق للشاحنات 3 حارات اسفلتي لاتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متر و2 حارة خرساني لاتجاه القاهرة بعرض رصف 9 متر وانشاء عدد 5 أنفاق وحيث تم تقسيم العمل بالمرحلة الثانية من المشروع من المنيا إلي ديروط الي 8 شركات لتنفيذ أعمال الأتربة و5 شركات لتنفيذ أعمال الرصف.بعدها تابع الوزير اللمسات النهائية لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق في المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم التي بلغت نسبة تنفيذها 96.5 % والتي تشمل تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 12 متراً وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متراً وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 متر لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة فضلاً عن إنشاء 21 عملاً صناعياً بواقع 5 كبارى و16 نفقاً.ووجه الوزير خلال جولته بضرورة تكثيف الأعمال ومراعاة المواصفات القياسية في تنفيذها والاهتمام بالعواكس والتخطيط بالبويات المعاكسة واللوحات الإرشادية وعدم إقامة أي مطبات على الطريق وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمي بالكامل واستلامه طبقاً للمواصفات القياسية لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق وأن يتم تسوية مسافة 50 متر على جانبي الطريق في الاتجاهين حسب تعليمات القيادة السياسية كما شدد الوزير على ضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة في مواقع العمل لمواجهة فيروس كورونا مؤكداً أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين في جميع المشروعات ومنها مشروعات الطرق والكباري من أولويات وزارة النقل مضيفًا أن طريق الصعيد الصحراوي الغربي سيكون جزءاً من محور القاهرة/ كيب تاون وأنه يتم تطوير الطريق ليكون محور حر للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد مشيرًا إلى أن هذا المشروع يدخل ضمن مجموعة الطرق التي سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها والتي وجه بتنفيذها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحد من مخاطر حوادث السيارات وتوفير الحماية والسلامة للركاب المسافرين

جدير بالذكر أن هذا الطريق يدخل ضمن المشروع القومي للطرق الذي يبلغ إجمالي أطواله ٧٠٠٠ كم بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه والذي بدأ تنفيذة منذ عام 2014 لافتاً إلى أن القيادة السياسية صدقت على إنهاء تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى ارقين بطول 1155 كم خلال 4 سنوات بتكلفة 26 مليار جنيه على 4 مراحل هي المرحلة الأولى الجاري العمل بها في المسافة من تقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم والتي قاربت على الانتهاء حيث بلغت نسبة تنفيذها 96.5٪ والمرحلة الثانية الجاري العمل بها في المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كم وأن نسبة تنفيذها 22 % لأعمال الأتربة والمسافة من السباعية - أدفو - أسوان – توشكي بطول 325كم والمرحلة الثالثة في المسافة من محور ديروط مروراً بأسيوط وسوهاج وحتى قنا بطول 240 كم والمرحلة الرابعة في المسافة من قنا مروراً بالأقصر حتى السباعية بطول 228 كم، والمسافة من توشكي حتي ارقين بطول 100كم.