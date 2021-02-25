وزير النقل: 46 مليار جنيه ميزانية تطوير إشارات السكة الحديد

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن تطوير الإشارات في ممرات قطارات القاهرة إسكندرية، والقاهرة أسوان، وبنها الزقازيق بورسعيد ستتكلف 9 مليار جنيه من إجمالي 46 مليار جنيه سيتم صرفها لتطوير الإشارات من أجل السيطرة على مسيرات القطارات من خلال أجهزة ميكانيكية حديثة، مبينا أن إغلاق المزلقانات وفتحها سيكون عن طريق الكمبيوتر مع وجود عامل يراقب هذه العملية من أجل تقليل حوادث القطارات في مصر بحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تطوير المزلقانات والإشارات والفلنكات والقضبان

وأضاف «الوزير» خلال استضافته في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على فضائية «صدى البلد» ويقدمه الإعلامي مصطفى بكري، أن المزلقان يستجيب طبقا لحركة القطار، مشيرًا إلى أن تطوير الإشارات يحتاج أيضا تطوير السكة الحديد وتجديد الفلنكات والقضبان والبازلت وكل شيء على السكة الحديدية في إطار خطة شاملة لتطوير القطارات في مصر، مبينا أن التطوير يعتمد على تحديث المنظومة بشكل عام وليس الإشارات فقط.

تطوير السكك الحديدية في مصر

وتم الإنفاق على مشروعات تطوير السكك الحديدية خلال الــ 6 سنوات السابقة 40 مليار جنيه، مع تنفيذ مشروعات بتكلفة 86 مليار جنيه ومخطط البدء في تنفيذ مشروعات أخري بتكلفة 55 مليار جنيه، ويشهد قطاع النقل حوادث أقل منذ تولي الوزير الحالي كامل الوزير القطاع الحيوي الذي يخدم ملايين المصريين.

وعملت السكك الحديدية على تحويل المدرسة الفنية الصناعية بمعهد وردان للسكك الحديدية إلى المعهد الفني التكنولوجي للسكك الحديدية (عامين) لحملة الثانوية العامة والدبلومات الفنية الصناعية لتخريج كوادر فنية مدربة تسهم في تطوير السكك الحديدية مع إضافته في تنسيق الطلاب الحاصلين على دبلومات وثانوية عامة.