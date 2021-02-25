كامل الوزير: الوزارة لديها خطة لاستعادة كفاءة النقل النهري «فيديو»

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إن الوزارة لديها تخطيط متكامل لأنشطتها، إذ أنها تعمل على تطوير الطرق والكباري والسكك الحديدية والنقل النهري في النيل، مشيرًا إلى أن مصر كانت تمتلك نقلا نهريا جيدا، لكن نهر النيل شهد رمي الغلال والمحاصيل الزراعية والأسمنت والدبش والأتربة، بالرغم من أنه يعتبر هبة الله لمصر، لذلك كان يستغله المصريون القدماء جيدًا.

وأضاف الوزير في لقاء مع الإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج «حقائق وأسرار»، الذي يعرض عبر شاشة «صدى البلد»: «كنا نستغل نهر النيل بشكل جيد حتى وقت قريب، لكن النقل النهري أُهمل فيما يتعلق بالنقل، بالرغم من أنه وسيلة رخيصة جدًا وغير ملوثة للبيئة».

وتابع وزير النقل والمواصلات: «دلوقتي بنرجع نشاط النقل النهري تاني، وهو يقوم على مجموعة عوامل كبيرة جدًا، ليس فقط تكريك الممر الملاحي في نهر النيل فقط، لكنه يقوم على تكريك وتعميق المجري الملاحي في نهر النيل، بالإضافة إلى الرياح البحيري والرياح الناصري والرياح التوفيقي وترعة النوبارية وترعة الإسماعيلية .. كل هذه الترع كانت ملاحية، أي أنها كانت تتضمن أعمال الملاحة، وكل الكباري التي كانت عليها خلوصها تبلغ 6 أمتار لمراعاة مرور الصال الذي يكون محملا بحمولات عالية، أو أن هناك فتحة ملاحية معدنية تسمح بعبور الناقلات والعبارات والصالات واللانشات الصغيرة او البواخر السياحية في نهر النيل».

وأردف: «الأهوسة الموجودة على نهر النيل وهذه الترع يعاد صياغتها من جديد، إذ يجري زيادة طولها ويعاد صياغتها ويرفع كفاءتها من جديد، كما سيجرى تدشين كباري علوية، بالإضافة إلى المراسي والموان، وسنقوم بإصلاح الأهوسة والكباري، كما نشجع شركات القطاع الخاص فيما يتعلق بالعائمات البحرية لرفع كفائتها وتجديدها».

وأتم: «بالنسبة لشركات القطاع الخاص والأفراد، اللي عاوز يشتري مراكب خاصة إحنا جاهزين، في نهر النيل وترعة النوبارية وترعة الإسماعيلية وكل المجاري المائية، وسنوفر المساعدة والفحص والترخيص والتسهيلات».