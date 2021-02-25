عاجل.. "التعليم" تعلن النماذج الاسترشادية باللغة الفرنسية لصفوف النقل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النماذج الاسترشادية لمادة الرياضيات والعلوم باللغة الفرنسية للصفوف من الرابع الابتدائي، حتى الثالث الإعدادي، للاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

وكشفت الوزارة أن الطالب يمكنه تحميل النماذج الاسترشادية من منصة التعليم المصري.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت أمس النماذج الاسترشادية لطلاب صفوف النقل، وطلاب الشهادة الإعدادية، مؤكدة ضرورة الإجابة عن أسئلة النماذج، كونها تؤهل الطالب للامتحان النهائي.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول، يوم السبت الموافق 27 فبراير الجارى، وسط إجراءات احترازية مشددة، كتعقيم لجان الامتحانات، وإلزام الطلاب والعاملين بارتداء الكمامات الطبية تجنبًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية، في 7 مارس المقبل، وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنها لا تضاف للمجموع الكلي للطالب، مشيراً إلى أن تم التنسيق مع كافة الإدارات التعليمية بشأن الوقوف على الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

رابط تحميل نماذج الصف الرابع الابتدائي من هنا

الصف الخامس الابتدائي من هنا

الصف السادس الابتدائي من هنا

الصف الأول الإعدادي من هنا

الصف الثاني الإعدادي من هنا

الصف الثالث الإعدادي من هنا