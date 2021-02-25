عاجل.. الجيزة تعلن غلق الطريق الدائري الأوسطي كليا لمدة 25 يوما

أعلنت «محافظة الجيزة» أنه سيتم إجراء غلق كلي للطريق الدائري الأوسطي نطاق مدينة 6 أكتوبر في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه مناطق البدرشين والقاهرة والعين السخنة فقط تحديدًا بمحيط المنطقة الكائنة أعلى تقاطع طريق الفيوم مع الطريق الدائري الأوسطي.

وأوضحت «الجيزة» أن الغلق سيتم تحديدًا في المنطقة الواقعة في نطاق مركز ومدينة البدرشين بطول ما يقرب من 8 كيلومترات، وذلك للتسهيل على الشركة المنفذة وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، ويتم الغلق لمدة 25 يومًا ابتداء من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق 26/2/2021 وحتى يوم الاثنين الموافق 22/3/2021.

ويأتي ذلك في إطار إسراع وتيرة الأعمال الإنشائية الخاصة بالطريق الدائري الأوسطي من حيث وضع الطرق الأسفلتية وتركيب بلدورات الطريق والجزيرة الوسطى والبلاطات الخرسانية الخاصة بمنازل ومطالع الطريق.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قد قامت بتجهيز التحويلة المرورية اللازمة وهي كالتالي:

أولاً: «مركبات النقل ذات الأحجام الكبيرة» القادمة من مدينة 6 أكتوبر وترغب في السير للطريق الدائرى الأوسطي اتجاه مناطق القاهرة والعين السخنة، سوف تسلك طريق الفيوم الصحراوي وصولاً للطريق الإقليمي واستكمال السير حتى مناطق القاهرة والعين السخنة.

ثانيًا: «المركبات الخاصة والنقل ذات الحجم الصغير» القادمة من مدينة 6 أكتوبر وترغب بالسير اتجاه مناطق القاهرة والعين السخنة، سوف تسلك طريق الواحات وصولاً للطريق الدائري «القوس الغربي» واستكمال السير حتى مناطق القاهرة والعين السخنة.

وأكدت محافظة الجيزة أن الشركة المنفذة سوف تقوم بوضع كل وسائل الأمن الصناعي بمواقع الغلق الكلي، وفي بداية التحويلة المرورية وبمحيط منطقة الأعمال، كما ستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتنظيم الحركة المرورية بنفس الموقع.