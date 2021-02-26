القصة الكاملة لرؤية الشيخ محمود الشحات أنور في السماء السابعة

حالة من الجدل الشديد أثارها القارئ الشيخ محمود الشحات أنور، على مواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا، بعد إفصاحه عن أغرب رؤيا شاهدها في المنام، مدّعيًا صعوده للسماء السابعة، ما أدى لإحالته للجنة القيم من قبل نقابة القراء ومحفظي القرآن الكريم.

وجاء قرار إحالة القارئ الشيخ محمود الشحات أنور، إلى لجنة القيم، بعدما كشف أغرب رؤيا شاهدها، قائلا: «رأيت النجوم من تحت قدمي، وقال لي شخص أعتقد أن رسول من الله: حان الآن لنصعد إلى الله، ورويت هذه الرؤيا على الكثير وأجمعوا أنّني في مكانة جيدة وأنّ الله يحبني، ومؤخرا فسّرها لي صديق أثق في تعبيره للرؤى، أنّ الله يحبك ويسمعك واستمر في طريقك وصوتك مسموع فوق».

لجنة تحقيق بنقابة القراء

وأحالت نقابة القراء ومحفظو القرآن الكريم، الشحات، إلى التحقيق، وأعلنت حالة الطوارئ القصوى داخلها، حيث رصدت هيئة المكتب بالنقابة ردود الفعل على تصريحات القارئ، وقررت استدعائه للجنة القيم في النقابة، للتحقيق معه فيما صرح به من رؤيته، بحضور لجنة من أساتذة العقيدة بجامعة الأزهر الشريف.

الفصل أو تجميد العضوية

الفصل أو تجميد العضوية، عقوبات تنتظر محمود الشحات أنور بسبب تصريحاته، بحسب الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، شيخ عموم المقارئ المصرية، حيث يخضع القارئ محمود الشحات أنور، لجلسة تحقيق يوم السبت 20 مارس المقبل، بحضور أحد كبار أستاذة العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر.

يحتاج للتوبة والاستغفار

بدورها، أكدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة في الأزهر الشريف، لـ«الوطن»، أنّ الشحات يحتاج للتوبة والاستغفار عما أفصح به من أقوال تعد مخالفة للعقيدة الإسلامية، فتلك المنزلة التي يتحدث عنها في منامه، خصّ الله بها رسوله الكريم محمد بن عبد الله، حتى جبريل عليه السلام وهو رسول الله الأعظم للأنبياء، لم يحظ بتلك المنزلة، فقال للنبي الكريم وهو في الملكوت الأعظم «لو اقتربت لاحترقت».

جواز رؤية الله تعالى في المنام

وحول جواز رؤية الله في المنام قالت دار الإفتاء المصرية ، في فتوي لها، إن رؤية الله عز وجل في المنام ممكنة على جهة التأويل وليست على جهة الحقيقة؛ فقال الإمام النووي في «شرحه على صحيح مسلم»: قال القاضي: واتفق العلماء على جواز رؤية الله تعالى في المنام وصحتها، وإن رآه الإنسان على صفة لا تليق بحالة من صفات الأجسام؛ لأن ذلك المرئي غير ذات الله تعالى؛ إذ لا يجوز عليه سبحانه وتعالى التجسم ولا اختلاف الأحوال بخلاف رؤية النبي صلّ الله عليه وآله وسلم.

محمود الشحات أنور يحذف صورته مع محمد رمضان

وفي واقعة أخرى أثارت جدلاً واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للقاري الشيخ محمود الشحات أنور، كانت بعد أن نشر صورة له مع الفنان محمد رمضان، خلال سرادق عزاء رجل الأعمال الراحل حسام عمر وزوجته.

هذه الصورة، أدت لتعرض الصفحة الرسمية لقارئ القرآن الكريم الشيخ محمود الشحات، لهجوم عنيف على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، في المقابل، حذفت الصفحة الصورة؛ بعدما انهالت التعليقات التي تهاجمه بسبب التقاطه هذه الصورة.

وأوضحت المصادر آنذاك، كواليس الصور المنتشرة لهما معًا، قائلة: إن الفنان حضر عزاءً يقرأ فيه الشيخ محمود، وحينما انتهى من القراءة، سلم عليه «رمضان» وحياه، ولا يوجد ما يمنع من التقاط الصور.