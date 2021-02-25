«القراء» تحقق مع محمود الشحات أنور في منام «رأيت الله»

أحالت نقابة القراء ومحفظي القرآن الكريم، الشيخ محمود الشحات أنور، إلى لجنة القيم في النقابة، كما استدعته للتحقيق معه فيما صرح به من رؤيته للذات الإلهية، بحضور لجنة من أساتذة العقيدة بجامعة الأزهر الشريف.

وكشف الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء وشيخ عموم المقارئ المصرية، لـ«الوطن»، عن كواليس إعلان التحقيق مع الشحات، قائلا إنّ هيئة مكتب نقابة القراء ومحفظي القرآن الكريم، قررت استدعاء الشيخ محمود الشحات أنور للمثول أمامها والتحقيق فيما نشر على لسانه، بشان صعوده للسماء وما قيل على لسانه لإحدى وسائل الإعلام.

وأوضح حشاد، أنّ تصريحات الشحات بحاجة إلى تفسير، خاصة وأنّها تسبب في أزمة كبيرة، متابعا: «النقابة لا تصمت على أي مخالفة لأعضائها».

الفصل أو تجميد العضوية.. عقوبة تنتظر محمود الشحات أنور

وقال نقيب القراء، إنّ التصريحات بها خطأ شرعي، ولجنة التحقيق برئاسة نقيب القراء ستستدعي أحد أستاذة العقيدة من جامعة الأزهر لحضور التحقيق، لمعرفة مدى توافق ما قاله محمود الشحات أنور، مع عقيدة الإسلام والمسلمين، وحال وجود خطأ فالعقاب سيكون شديدا.

وتابع أنّ النقابة بوجه عام لا تبتغي عقوبة لأحد، لكنها تتصدي لأي تجاوز على الذات الإلهية، فما نقله كلام غير منضبط من الناحية الشرعية، وقد تصل العقوبة إلى تجميد العضوية أو الفصل أو الغرامة حسب القانون، فهناك تدرج في العقوبة.

وأوضح شيخ عموم المقارئ المصرية، أنّ التحقيق تحدد له يوم 20 مارس المقبل بمقر النقابة بالقاهرة، وسيتم حسم الأزمة في يوم التحقيق.

رأيت الله

وكان الشيخ محمود الشحات أنور، كشف في تصريحات إعلامية عن أغرب رؤية شاهدها في المنام، مدّعيا أنّه صعد حتى السماء السابعة: «رأيت النجوم من تحت قدمي، حان الآن لنصعد إلى الله، رويت هذه الرؤية على الكثير وأجمعوا أنّني في مكانة جيدة وأنّ الله يحبني، ومؤخرا فسّرها لي صديق أثق في تعبيره للرؤى، أنّ الله يحبك ويسمعك واستمر فى طريقك وصوتك مسموع فوق».