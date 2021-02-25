حبس متهم 4 أيام بتهمة حيازة حيوانات مفترسة في الطالبية

قررت النيابة العامة، حبس صاحب مخزن وحارسه، وذلك بعد العثور على طيور وحيوانات مفترسة داخل مخزن الأول في منطقة الطالبية هرم، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاتجار وتحقيق أرباح غير شرعية، تم التحفظ على الطيور والحيوانات المفترسة بمعرفة الحجر البيطري.

الإتجار في حيوانات مفترسة

تعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام أحد الأشخاص والمقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة، بحيازة عدد من الطيور النادرة والحيوانات البرية المفترسة والمهددة بالانقراض دون ترخيص، والاحتفاظ بها داخل الكتلة السكنية بمنطقة بالطالبية هرم بغرض الاتجار فيها بالمخالفة للقانون.

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الحصول على حيوانات بطرق غير شرعية

وكشفت تحريات البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، أن المتهم متحصل على تلك الحيوانات بطرق غير شرعية من خلال تهريبها لداخل البلاد من إحدى الدول، وجاء ذلك بالإشتراك مع قطاع الأمن العام.

إخفاء حيوانات مهددة بالإنقراض

وقد أخفى المتهم الحيوانات المفترسة داخل مخازن بأماكن عديدة خشية ضبطه والقبض عليه، ولكن تم استهداف الأماكن المشار إليها، عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع الجهات المعنية، والتي أسفرت عن ضبط الحارس المسؤول عن أحد المخازن.

تمساح وأسدان

وتم العثور بداخل المخازن على «طبنجة صوت و2 أسد أفريقي و3 طاووس هندي وتمساح نيلي و 14 يمام قمري وطائر فزان ذهبي وطائر الفلامنجو «البشاروش»، وتم فحص المضبوطات بمعرفة الجهات المختصة.

بدون تراخيص

وتبين أنها مدرجة فصائل مهددة بالانقراض ومحظور حيازتها أو تداولها والتعامل فيها، كما أفادت التحريات بعدم وجود ثمة تراخيض أو اشتراطات بيئية أو تصاريح أو موافقات للمكان خاصة كونه داخل الكتلة السكنية وغير مؤهل بيئياً لإيواء مثل هذه الحيوانات، وجرى مصادرة المضبوطات وإيداعها بالجهة المختصة.