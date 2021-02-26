شكاوى من نقل موقف دمياط بسبب قلة أعداد «السرفيس».. ورئيس المدينة يرد

أثار قرار نقل المواقف بمدينة دمياط الجديدة، اعتراض عدد من السكان والمترددين على المدينة، معتبرين هذا القرار بحاجة إلى المراجعة والدراسة الجادة، مشيرين إلى ضرورة زيادة عدد سيارات السرفيس، معتبرين قرار النقل في حد ذاته ليس بأزمة، لكن تكمن مشكلتهم في قلة عدد سيارات السرفيس، وعدم معرفتهم بخطوط السير الجديدة.

وقال محمد سليمان، أحد سكان المدينة، إن الأهالي ليسوا معترضين على نقل الموقف، لكنهم يعترضون على خطوط السرفيس وأماكن مرورهم الجديدة، مما يدفعهم لدفع مبالغ زيادة، متابعا بأنه كان لابد من إجراء حوار مجتمعي من قبل جهاز التعمير مع السكان وسماع مطالبهم وآرائهم قبل إجراء عملية النقل.

وأردف سليمان قائلا إن هناك مواطنين متضررون من هذا القرار، وبخاصة طبقة الموظفين وعمال المصانع، الذين يعدون أكثر من تضرر من هذا القرار، مطالبا بعقد لقاء يجمع رئيس الجهاز المهندس محمد رجب، بممثلين عن الأهالي، وسماع مطالبهم وشكواهم وزيادة عدد خطوط السرفيس بحيث تصل لكل الأماكن بالمدينة.

وتلتقط سارة صلاح، طرف الحديث، قائلة إن سكان مبارك الستين والسبعين يشتكون من قلة سيارات السرفيس، وليس اعتراضا على نقل المواقف في حد ذاته، خاصة وأن موقف السرفيس القديم كان قريبا من السكان نوعا ما.

في المقابل، قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز التعمير بمدينة دمياط الجديدة في تصريح لـ«الوطن» إن قرار نقل المواقف جاء لتخفيف الزحام على المدينة، حيث تم تنظيم المواقف بشكل حضاري، حيث أصبح له سور وتخطيط، مشيرا إلى أن مساحة المكان القديم، لم يكن بموقف بالمعنى الحرفي، بل كان موقف بشكل مؤقت، مضيفا أنه وفقا للمخطط الإستراتيجي للمدينة، فلها موقفان، أحدهما بالقرب من الجامعة مباشرة في المدخل الغربي على مساحة 20 ألف متر مربع، بحيث يمر عليه القادمون من عدة مناطق، مثل الطريق الدولي وفارسكور وكفر سعد والإسكندرية وبورسعيد والمنصورة والقاهرة، ليدخلوا الموقف مباشرة بدون إختراق للمدينة، كي لا يحدث ازدحام مروري، وفي التوقيت ذاته بالقرب من جامعة دمياط حيث أكبر كثافة سكانية والطلبة وبجانب عمارات مبارك الـ60 و70، والإسكان المتميز، وسكن مصر.

وأضاف رجب، «قمنا بتجهيز الموقف الثاني في المدخل الشرقي ليستوعب القادمين من دمياط والميناء، بحيث يكون بالقرب من سكان دار مصر والمنطقة المركزية، مما يؤدي إلى سهولة الحركة داخل المدينة وكذلك تخفيف العبء على أماكن انتظار المحلات»، مشيرا إلى أن بعض ممن يشتكون هم أصحاب المصالح فحسب.

وأردف رجب قائلا، «لم نتخذ هذا القرار سوى بمراجعة إدارة المواقف والسائقين ومجلس الأمناء والمجتمع المدني والمرور، لنحدد خطوط السير، وتم تشغيله تجريبيا لمدة أسبوع لمعالجة أوجه القصور إن وجدت، وبالفعل سنعمل على تلبية كافة مطالب المواطنين.

هذا وأعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، تشغيل 2 موقف جديد لسيارات الأجرة بمدينة دمياط الجديدة، أما الموقف الشرقي فسيكون للخطوط الخارجية «دمياط ورأس البر وجمصة وكفر البطيخ»، بينما الموقف الغربي فسيكون لسيارات الأجرة شمال جامعة دمياط، وخصص لباقي الخطوط الخارجية.

وأضاف رئيس الجهاز، أن كل موقف متوفر به جميع الخدمات لتلبية كافة احتياجات الركاب والسائقين، ومكون من «مسجد، ومظلات ميكروباص وميني باص وركاب، ومحال، ومبني إداري»، لافتا إلى أنه سيتم إلغاء الموقف الحالي الموجود بجوار سور الحديقة المركزية بالمدينة.

واختتم رئيس الجهاز، بقوله «سنعمل على تعديل خطوط السير لسيارات السيرفيس لتلبية احتياجات المواطنين، أما أماكن المواقف الجديدة فتعد هي الأفضل لنقضي على العشوائية، فالموقف القديم تسبب في غلق الطريق ووقوف السيارات على بالوعات المطر مؤخرا والمرافق».