مصادر بمستشفى العجوزة: يوسف شعبان بالعناية بالمركزة.. حالته متوسطة

كشفت مصادر بمستشفى العجوزة، تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان بعد نقلة للعناية المركزة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المصادر، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن الفنان يوسف شعبان داخل العناية المركزة بمستشفى العجوزة ويخضع لمتابعة دقيقة من فريق طبي داخل المستشفى.

وأضافت المصادر، أن الفنان يخضع للعلاج وفق البروتوكول المصري الذي أعلنت عنه اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا مؤخرا، وانه حالته متوسطة، لافتة إلى أن سبب المضاعفات التي يعاني منها قبل وصولة لمستشفى العجوزة، كانت بسبب كبر السن.

وضع يوسف شعبان على «التنفس الصناعي»

وكانت قد كشفت إيمان يوسف شعبان، ابنة الفنان يوسف شعبان، عن أن الفريق الطبي المتابع لحالة والدها، قرر وضعه على جهاز التنفس الصناعي بعد تدهور حالته، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت إيمان لـ«الوطن»، إن والدها نُقل إلى أحد مستشفيات الجيزة يوم الأحد الماضي، حيث أودع غرفة العناية المركزة منذ ذلك الحين، مضيفة أن حالته الصحية تدهورت، وعلى أثر ذلك قرر الأطباء وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وأوضحت أن والدها واعٍ، ومتابع لكل ما يحدث حوله، ولكنه غير قادر علي الحديث مع أي شخص، حيث أعربت عن أمنيتها في تجاوزه لهذه الأزمة الصحية بسلام.

سيارة إسعاف تنقل يوسف شعبان إلى المستشفى

ونقلت سيارة إسعاف الفنان يوسف شعبان، إلى مستشفى العجوزة، وذلك بعد إصابته بفيروس كورونا «كوفيد 19».

جدير بالذكر، أن آخر تصريح ليوسف شعبان كان ردا على تصريحات الإعلامي تامر أمين، التي أثارت استياء عدد كبير من أهالي الصعيد، التي على أثرها جرى إيقافه عن العمل الإعلامي، إذ قال لـ«الوطن»، «لا يجب ولا يصح الإساءة مطلقا لأهل الصعيد، لأنهم عمود رئيسي من أعمدة الوطن، وهم خط أحمر، ولو اقتربنا منه علينا أن ندعمهم ونشكرهم على ما يبذلونه فى بناء البلد».

وأشار يوسف إلى أن الدراما المصرية أظهرت بقوة دور الصعيد والصعايدة في مئات الأعمال الدرامية من أفلام ومسلسلات ومسرحيات.