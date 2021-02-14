كيف تحسن معاشك وتحصل على آخر إضافي من وزارة التضامن؟

يضطر الكثيرين من أصحاب المعاشات في كثير من الأحيان إلى البحث عن عمل إضافي للحصول على مبلغ مالي إضافي يساعده على تلبية احتياجاته الأساسية من متطلبات الحياة، نظرا لأن الأول الذي يحصل عليه من المعاش لا يكفي تلبية المتطلبات، ولكن هناك الكثير من الحالات التي لا تستطيع العمل بعد تسوية المعاش، نظرا لعدة ظروف، أهمها الحالة الصحية، وتقدم وزارة التضامن استثناء لهذه الحالات بإعطاءهم معاش استثنائي أو إضافي لتحسين حالتهم المادية.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على معاش استثنائي، وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:

الفئات المستحقة للمعاش الاستثنائي

- الأشخاص الذين سبق لهم العمل في شركات القطاع العام والمستحقين عنهم من الأسرة الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي من الأسباب.

- يمكن صرف المعاش الاستثنائي للأشخاص الذين سبق لهم العمل، واضطروا لتسوية المعاش لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية.

- يمكن صرف معاش استثنائي للأشخاص الذين أدوا خدمات جليلة للدولة.

- يمكن منح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة.

خطوات الحصول على معاش استثنائي

- على العامل السابق بالحكومة أو القطاع العام أن يستوفي نموذج المعاش الاستثنائي من جهة العمل السابقة أو مكتب التأمينات المختص وتقديمه بعد اعتماده وختمه من إدارة المعاش الاستثنائية في حالة منح المعاش او تسليمه.

- ثم يحول الطلب للهيئة العامة للتأمين الصحي أو اللجنة الطبية لتقرير نوع المرض ومدى حاجته إلى علاج طويل، في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية.

- ثم بعد ذلك يجرى بحثا اجتماعيا لتحديد مصادر دخل مقدم طلب الحصول على معاش استثنائي، في حالة طلب تحسين المعاش بظروف اجتماعية.

- يعرض نموذج طلب المعاش بالإضافة إلى التقرير الطبي والبحث الاجتماعي الذي أجري على مقدم الطلب.