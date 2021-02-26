ضبط أدوية منتهية الصلاحية وبدون فواتير خلال حملة على صيدليات دمياط

شنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، برئاسة الدكتورة جيهان الديب، حملة مكبرة على كافة المنشآت الصيدلية والأماكن غير المرخصة الواقعة بنطاق المحافظة، تنفيذا لتعليمات الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، بتكثيف جهود كافة إدارات مديرية الصحة لمتابعة المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية والصيدليات والقيام بحملات على المنشآت الصيدلية.

وتم تنفيذ الخطة الموضوعة، والعمل على مدار اليوم، صباحا ومساء، وفي أيام الإجازات، لضبط سوق الدواء وتعقب المخالفين في المنشآت الصيدلية، وبالاشتراك مع مباحث التموين، برئاسة الرائد أحمد عبد الباقي، وإدارات العلاج الحر ومكافحة العدوى والجودة.

أسفرت الحملات عن ضبط أدوية في مكان غير مرخص، برفقة مباحث التموين بدمياط بعدد 20 ألف قرص، و800 زجاحة أشربة، و2500 أمبول، وخيوط جراحية، و100 زجاحة محلول، و500 قرص تحتوى على مادة البريجابالين «جدول ثالث مخدرات» بدون فواتير، و3000 قرص، و100 أمبول، وعدد كبير من المستلزمات منتهية الصلاحية، بجانب ضبط أدوية مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة تتمثل في 15 ألف قرص، و500 عبوة أكياس جل.

هذا وتم ضبط أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون فواتير الجدول الأول والثاني 700 قرص، و50 أمبول، كما تم ضبط أدوية خاصة بالمستشفيات والتأمين الصحي، تتمثل في 26 ألف قرص، كما تم أيضا ضبط وتحريز أدوية مجهولة المصدر بدون فواتير وأدوية مقصوصة مجهولة تاريخ الصلاحية بعدد 1000 قرص.

وضبطت الحملة أصناف مواصفات قياسية، صدر بشأنها منشور من هيئة الدواء المصرية، كما تم ضبط أدوية عينات مجانية معدة للبيع.

وتم تحرير عدة محاضر، بعدم تواجد للصيدلي المدير المسؤول، ومحاضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص، وتنفيذ الغلق الإداري لعدد من الصيدليات لإدارتها بدون صيدلي مدير مسؤول.