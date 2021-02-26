سفيرة فنزويلا لدى الاتحاد الأوروبي: لن نتاجر باستقلال وسيادة بلادنا

قالت سفيرة فنزويلا لدى الاتحاد الأوروبي، كلاوديا ساليرنو كالديرا، إن بلادها لن تتاجر بسيادتها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وكتبت السفيرة كالديرا، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» تعليقا على إعلانها شخصية غير مرغوب فيها، إنها كانت تدافع عن فنزويلا، من خلال ترتيب العلاقات مع الاتحاد الأوروبي على أساس الاحترام.

وأوضحت السفيرة الفنزويلية، أنها لن تتاجر باستقلال وسيادة بلادها فنزويلا تحترم نفسها.

وكان «الاتحاد الأوروبي»، أعلن في وقت سابق، عن طرد السفيرة ردا على خطوة مماثلة من قبل كاراكاس.

وقال «الاتحاد الاوروبي» في بيان، إن القرار اتخذ بمبادرة من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في التكتل الأوروبي، جوزيب بوريل.

وأشارت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم بوريل، في وقت سابق، إلى أن قرار فنزويلا سيزيد من عزلة كاراكاس، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».

وطردت فنزويلا، أمس الأول الأربعاء، سفيرة الاتحاد الأوروبي لديها ردا على توسيع الاتحاد الأوروبي للعقوبات ضد المسؤولين الفنزويليين الذين اتهمهم التكتل الأوروبي بتقويض الديمقراطية في البلاد.

وفي وقت سابق، طالب البرلمان الفنزويلي «الجمعية الوطنية»، الذي يهيمن عليه حزب مادورو، الحكومة بطرد سفيرة الاتحاد الأوروبي، ردا على عقوبات جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي على 19 مسؤولاً في البلاد.

وأقرت «الجمعية الوطنية» نصا يرفض العقوبات الأوروبية الجديدة، ويحض مادورو على إعلان بريلانتي شخصا غير مرغوب به في فنزويلا، بهدف طردها من البلاد.

وقال رئيس البرلمان في فنزويلا، خورخي رودريجيز، قبل التصويت على النص، إنه يصوت بكلتا يداه لإعلان ممثلة الاتحاد الأوروبي شخصا غير مرغوب فيه.

وكان رئيس فنزويلا، حذر في وقت سابق، بروكسل، من أن بلاده، لن تعقد أي صفقات مع الاتحاد الأوروبي إذا لم يعد النظر في سياسة العقوبات ضد فنزويلا.