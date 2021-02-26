كفر الشيخ تسجل 14 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

سجلت محافظة كفر الشيخ، اليوم، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 6 مستشفيات، أثبتت تحاليل الـ pcr إصابتهم بالفيروس، وجرى عزلهم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة.

المديرية ترعى المعزولين منزلياً

وقال مصدر طبي بمدرة الصحة، إن المحافظة سجلت حالتي وفاة بمستشفيات وأقسام العزل، من بين المحجوزين داخل غرف الرعاية المركزة، ومن الذين يعانون من الأمراض المزمنة، بينما لا تزال أقسام العزل بكل المستشفيات، تستقبل المشتبه في إصابتهم ويجرى حجزهم لحين إجراء التحاليل والمسحة الطبية.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، متابعة المعزولين منزلياً، ومدهم بأجهزة« بالس أكسومتر»، الخاصة بقياس نسبة الأكسجين، فضلاً عن متابعة المخالطين تليفونيا، للاطمئنان عليهم، إضافة إلى توزيع بعض الحقائب الطبية التي تحتوي على مطهرات وأدوات تعقيم وأجهزة قياس الأكسجين على المحجوزين منزلياً ممن ثبت إيجابية المسحة الطبية لهم، والمسجلين بمعمل الفيروسات الكبدية بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول وهو المعمل الوحيد المعتمد من وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ.

تحويل المصابين الجدد لمستشفيات العزل

ويجرى تحويل المصابين الجدد الذين يحتاجون لرعاية مركزة فائقة لـ مستشفى عزل بلطيم او قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، عبر سيارات إسعاف مجهزة، كما يجري حجز الباقين داخل المستشفيات العامة والمركزية بأقسام العزل.

وأكدت المديرية على توافر كافة المستلزمات وأدوية بروتوكولات العلاج، للمصابين أو المشتبه في إصابتهم بالمستشفيات، فيما تتوافر الواقيات الشخصية والمستلزمات للأطقم الطبية المتعاملة مع المصابين، مشيراً إلى أن الإصابات بين الأطقم الطبية تكاد تكون لا تذكر في المحافظة.