كفر الشيخ تسجل 13 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بكورونا

سجلت محافظة كفر الشيخ، اليوم، 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفق مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية، وذلك بـ5 مستشفيات، وفق نتائج تحاليل الـ«»pcr، الخاص بها.

كما سجلت المحافظة 3 حالات وفاة بمستشفيات وأقسام العزل، بينهم طفلة عمرها عام، وذلك من بين المحجوزين داخل غرف الرعاية المركزة، ومن الذين يعانون من الأمراض المزمنة، فيما استقرت حالات بعض المحجوزين، بينما لاتزال أقسام العزل والفرز ومستشفيات العزل بالمحافظة تستقبل المصابين بالفيروس.

وأكدت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أنه يجري متابعة المعزولين منزلياً، ومدهم بأجهزة «بالس أكسومتر»، الخاصة بقياس نسبة الأكسجين، فضلاً عن متابعة المخالطين تليفونيًا، للاطمئنان عليهم، إضافة إلى توزيع بعض الحقائب الطبية التي تحتوي على مطهرات وأدوات تعقيم وأجهزة قياس الأكسجين على المحجوزين منزلياً ممن ثبت إيجابية المسحة الطبية لهم، والمسجلين بمعمل الفيروسات الكبدية بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول وهو المعمل الوحيد المعتمد من وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ.

وتستقبل أقسام العزل بكافة مستشفيات محافظة كفر الشيخ، المشتبه في إصابتهم ويجرى حجزهم لحين إجراء التحاليل والمسحة الطبية، كما يجرى تحويل المصابين الجدد الذين يحتاجون لرعاية مركزة فائقة على مستشفى عزل بلطيم أو قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، عبر سيارات إسعاف مجهزة، كما حُجز الباقون داخل المستشفيات العامة والمركزية بأقسام العزل، وذلك بخلاف المعزولين منزلياً، وفق مصدر طبي.