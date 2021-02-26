بعد نجاح «مليونير المدفعجية».. مفاجأة نيللي كريم في رمضان 2021

حقق فريق المدفعجية نجاحا كبيرا في رمضان الماضي، من خلال غنائهم لتتر مسلسل «ب 100 وش»، الذي خاضت من خلاله الفنانة نيللي كريم دراما رمضان 2020، ويبدو أن هذا النجاح سيتكرر مرة أخرى.

المدفعجية ونيللي كريم

وعلمت «الوطن» أن المدفعجية مرشحين مرة أخرى لتقديم مهرجان غنائي مع نيللي كريم، ضمن أحداث مسلسلها الجديد «ضد الكسر»، والذي ستخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل، ولكن هذه المرة الأغنية ستكون ضمن احتفالية داخل أحداث المسلسل، وليست التتر كما سبق في رمضان الماضي 2020.

مسلسل «ضد الكسر» بطولة نيللي كريم ومحمد فراج ولقاء الخميسي وتارا عماد ومصطفى درويش وهشام إسماعيل وحمزة العيلي وسينتيا خليفة، ومن تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.

وكان من المفترض أن تشارك نيللي كريم في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «دهب»، الذي يقوم بكتابته دكتور مدحت العدل، وإخراج هاني خليفة، ولكن تم تأجيله لحين الانتهاء من العمل عليه.

يذكر أن الفنانة نيللي كريم خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «ب 100 وش»، والذي حقق نجاح جماهيري كبير، شاركت فيه بجانب أسر ياسين وإسلام إبراهيم وشريف دسوقي وعلا رشدي ودنيا ماهر وحنان يوسف وسلوى محمد علي وسارة التونسي، وهو من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكري، وقد صدر تصريح مؤخرا بأن هذا العمل سيتم تحويله إلى فيلم سينمائي.

فيلم العميل صفر

أما على صعيد السينما، فتشارك الفنانة نيللي كريم في فيلم «العميل صفر»، مع أكرم حسني ولبلبة وبيومي فؤاد ومحمد علاء ودارين حداد وليلى عز العرب، وعدد أخر من الفنانين، وهو سيناريو وحوار وائل عبد الله، وفكرة وإخراج محمد سامي، وتجسد نيللي كريم فيه دور راقصة ولديها كباريه.