فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وهل سماعها يغني عن قراءتها؟

يعتبر جموع المسلمين في العالم يوم الجمعة يوم عيد لهم، فهناك صلاة الجمعة والاستعداد لها، ومن ضمن استعدادات هذا اليوم قراءة سورة الكهف؛ وهناك فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق».

بدورها أكدت دار الإفتاء المصرية، في فتوى لها أنه لا مانع شرعا من الاجتماع لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة؛ لعموم النصوص الواردة في استحباب قراءة القرآن؛ كقوله تعالى «إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور»، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده».

قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

من جانبه أكد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بالدار، أنه يسن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وليلتها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم، «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء لهمن النور ما بين الجمعتين».

وأضاف: «يبدأ وقت قراءتها من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة، ومن كان أميا لا يقرأ، واستمع إليها مبتغيا الأجر والثواب الوارد في فضلها حصل عليه بإذن الله؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور كما نص الفقهاء».

وتابع: «أما من كان يحسن القراءة فعليه بقراءتها، ولايكتفي بالاستماع إليها؛ لأن الأجر ورد على القراءة وليس على الاستماع، ولعل الحكمة من ورود الفضل في قراءتها، كونها تعطي العديد من الدروس، وتضمنها الكثير من العبر التي ينبغي على كل مسلم الوقوف عليها».

سورة مكية

وتعتبر سورة الكهف من السور المكية، أي نزلت في مكة قبل الهجرة، وعدد آياتها 110 آيات، وترتيبها السورة 18 في القرآن الكريم، وتعتبر إحدى سور القرآن الخمسة التي بدأت بـ«الحمد لله».

وسميت هذه السورة بهذا الاسم؛ لأنّها روت قصة أصحاب الكهف، وتناولت قصصا أخرى منها ذي القرنين وموسى والخضر، وأصحاب الجنتين، وعدد كلماتها 1583 كلمة.